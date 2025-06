Kryminalni z „samochodówki” rozbili grupę przestępczą Data publikacji 18.06.2025 Powrót Drukuj Kilkadziesiąt pojazdów marki premium, setki części samochodowych w kilku miejscach na terenie powiatu kieleckiego i buskiego, do tego trzech zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych mężczyzn, działających w zorganizowanej grupie przestępczej, to bilans jednej z największych realizacji kryminalnych zwalczających przestępczość samochodową z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w ostatnich latach. Łączna wartość odzyskanych pojazdów i części szacowana jest na ponad 8 milionów złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Śledztwo rozpoczęło się pod koniec lutego br., po tym jak kryminalni uzyskali informację o kradzieży Jeepa o wartości 400 tys. zł na terenie województwa śląskiego. Skradziony pojazd został odnaleziony w Kielcach i wrócił do prawowitego właściciela. To jednak był dopiero początek intensywnej pracy świętokrzyskich policjantów. Kilka miesięcy skrupulatnych działań pozwoliło im dotrzeć do sedna przestępczego procederu.

W minioną niedzielę, na terenie powiatu buskiego, policjanci namierzyli kolejnego skradzionego Jeepa i zatrzymali 28-latka z powiatu kieleckiego. Chwilę później w ręce funkcjonariuszy wpadli również 29 i 32-latek, także mieszkańcy powiatu kieleckiego. Po zatrzymaniach przeprowadzono przeszukania na trzech posesjach pod Kielcami i jednej w powiecie buskim. Zabezpieczono ponad 40 pojazdów różnych marek, kilkaset części samochodowych, w tym motocykle, a także kilkanaście kompletów polskich i zagranicznych tablic rejestracyjnych oraz 50 dowodów rejestracyjnych.

Jak ustalili śledczy, zatrzymani mężczyźni uczynili z kradzieży i legalizacji pojazdów stałe źródło dochodu. Samochody były kradzione zarówno w Polsce, jak i w krajach sąsiednich. Do legalizacji skradzionych aut wykorzystywano dokumenty i karoserie od uszkodzonych lub spalonych pojazdów. Wstępne szacunki wskazują, że straty wynikające z działalności grupy mogą sięgać nawet 8 milionów złotych.

Całej trójce przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz paserstwa. Wczoraj wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, a dalsze zatrzymania nie są wykluczone.

W sukces tej realizacji zaangażowani byli nie tylko kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Duży wkład w zabezpieczenie śladów i dokumentacji procesowej wnieśli policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Wsparcie zapewnili również funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju, Komendy Miejskiej Policji w Kielcach oraz Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, którzy aktywnie włączyli się w działania, zabezpieczając wszystkie miejsca, gdzie odnaleziono skradzione pojazdy. Swój udział w realizacji tej sprawy mieli także funkcjonariusze straży granicznej z placówki w Hrebennem, a czynności administracyjne w zakresie ochrony środowiska prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach.

Opr. AM/KT

Źródło: KWP w Kielcach

Film Untitled.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Untitled.mp4 (format mp4 - rozmiar 19.86 MB)