Nasi reprezentanci wśród najlepszych w Europie! Świetny występ IPA Kielce w Międzynarodowych Mistrzostwach Policji Data publikacji 20.05.2025 Powrót Drukuj Reprezentacja IPA Kielce z dumą reprezentowała świętokrzyski garnizon podczas XX Międzynarodowych Mistrzostw Policji w Piłce Nożnej, które odbyły się w dniach 15–18 maja w hiszpańskiej Tarragonie. Po emocjonujących meczach i walce na najwyższym poziomie, nasi zawodnicy zakończyli zmagania na wysokim, 5. miejscu, a podkom. Jakub Majewski został królem strzelców turnieju!

Turniej "XX International Football Championship 7 for Police" zgromadził 30 drużyn z całej Europy, a rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie. Barwy IPA Kielce reprezentowali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, powiatowej jednostki w Kazimierzy Wielkiej oraz emerytowani policjanci zrzeszeni w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji - IPA.

Nasi zawodnicy zagrali świetne mecze w fazie grupowej, co pozwoliło im awansować do dalszej części turnieju. W fazie pucharowej spotkali się z bardzo wymagającymi przeciwnikami, jednak mimo ogromnej determinacji i walki do końca, nie udało się awansować do półfinału. Ostatecznie uplasowali się na 5. miejscu – co w gronie tylu mocnych ekip stanowi ogromny sukces.

Na szczególne wyróżnienie zasłużył podkom. Jakub Majewski, który z 10 bramkami na koncie zdobył tytuł króla strzelców całego turnieju.

– Jestem ogromnie dumny z chłopaków. Pokazali niesamowity charakter, wolę walki i naprawdę świetną piłkę. Trochę zabrakło szczęścia w decydujących momentach, ale to cenne doświadczenie na przyszłość – mówił po turnieju kapitan zespołu, podkom. Jacek Szafarczyk.

Drużynę przez cały czas wspierali kibice, którzy tworzyli niesamowitą atmosferę i dodawali zawodnikom otuchy w każdej chwili. Ich obecność i zaangażowanie były bezcenne.

Zajęcie 5. miejsca w tak prestiżowych zawodach to nie tylko powód do dumy, ale też silna motywacja do dalszego rozwoju. Gratulujemy naszym policjantom i życzymy kolejnych sportowych sukcesów!

Opr. JSz/DJ

Źródło: KWP w Kielcach