„Hejt to zło”. Drużyna z Naszego Podwórka gra po raz trzeci Data publikacji 28.04.2025 Powrót Drukuj Dziś w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej odbyła się premiera teledysku i piosenki profilaktycznej „Hejt to zło” powstałej w ramach trzeciej edycji policyjnego projektu „Drużyna z Naszego Podwórka”. W wydarzeniu oprócz władz miejskich uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Tomasz Jarosz oraz szefowie skarżyskich policjantów mł. insp. Paweł Szczepaniak i nadkom. Piotr Mamla.

Z inicjatywy skarżyskich stróżów prawa powstała trzecia odsłona projektu „Drużyna z Naszego Podwórka”. Do zespołu dołączył uznany skarżyski raper Siemion na stałe mieszkający we Wrocławiu wraz z wokalistką Marleną Urbańską. To oni napisali tekst do utworu „Hejt to zło”, a za oprawę muzyczną odpowiada Oskar Jujka (crackwave). Rapowany utwór z mocnym, rockowym riffem w refrenie porusza temat hejtu, przemocy rówieśniczej i mowy nienawiści – problemów, z którymi młodzi ludzie mierzą się na co dzień. W szkołach, na podwórkach, w Internecie – gdziekolwiek się nie spojrzy, można natknąć się na falę hejtu i agresji. Wielu doświadcza tego w samotności, będąc ofiarami ataków zarówno ze strony rówieśników, jak i zupełnie obcych ludzi. Twórcy utworu nie tylko piętnują te zjawiska, ale też wskazują właściwą drogę zarówno tym, którzy są krzywdzeni, jak i tym, którzy krzywdzą. To mocny głos sprzeciwu wobec nienawiści, który daje do myślenia i skłania do działania. Po raz kolejny zamysłem twórców projektu było studyjne nagranie utworu wraz z klipem video oraz jego promocja wśród jak najszerszego grona odbiorców. Sporą część pracy operatorskiej wykonał komisarz Damian Janus z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. W nagraniach studyjnych i plenerowych udział wzięli wykonawcy piosenki, muzyk i nauczyciel Rafał Szymański, licealiści z miejscowego „Mickiewicza”, uczniowie skarżyskiej „7”, przedstawiciele scholii „Alberciaki” oraz miejscowi policjanci.

W poniedziałkowy poranek w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku rozpoczęły się Skarżyskie Dni Profilaktyki. Była to doskonała okazja do premiery wielomiesięcznych działań uczestników Drużyny z Naszego Podwórka. Na dużym ekranie zaprezentowano efekt pracy. Po raz pierwszy szersze grono odbiorców mogło usłyszeć utwór „Hejt to zło”. W wydarzeniu uczestniczyli Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Arkadiusz Bogucki wraz ze swoją zastępczynią Iwoną Jeziorską, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Tomasz Jarosz oraz szefowie skarżyskich policjantów mł. insp. Paweł Szczepaniak i nadkom. Piotr Mamla.

Środki na realizację wyzwania zapewnił Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej. A dodatkowe wsparcie finansowe przekazało Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej oraz firma „Kolej na rozwój” sp. z o.o.

Podczas wydarzenia rozstrzygnięto również konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, których organizatorami była skarżyska jednostka Policji, miejscowy magistrat oraz Miejski Ośrodek Pomocy w Społecznej.

Teledysk w pełnej jakości - https://youtu.be/RhvKUzak-oY

Opr. JG

Źródło: KPP w Skarżysku - Kamiennej

Film Hejt_male.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Hejt_male.mp4 (format mp4 - rozmiar 47.3 MB)