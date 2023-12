Otwarcie nowej siedziby Komisariatu Policji w Sędziszowie - film Data publikacji 19.12.2023 Powrót Drukuj Dziś w obecności m.in. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosława Kalety, kierownictwa jędrzejowskiej komendy, lokalnych włodarzy oraz samorządowców została oddana do użytku nowa siedziba Komisariatu Policji w Sędziszowie. Wyczekiwana od dawna i zakończona po niespełna dwóch latach budowa dobiegła końca. Dzięki niej miejscowi funkcjonariusze mają obecnie do dyspozycji dwukondygnacyjny budynek o użytkowej powierzchni blisko 550 m2, w którym łącznie 28 mundurowych oraz pracowników cywilnych będzie mogło sprawnie i skutecznie realizować zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Przypomnijmy. W maju 2022 roku na działce przekazanej przez władze Sędziszowa, mieszczącej się przy ul. Dworcowej rozpoczęła się budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Sędziszowie. Wówczas, podczas krótkiej uroczystości poświęconej rozpoczęciu bardzo ważnej i wyczekiwanej przez miejscowych funkcjonariuszy inwestycji, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta podkreślał jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz wskazał, że policjanci powinni być blisko lokalnej społeczności, a co za tym idzie, znać społeczeństwo i pomagać w rozwiązywaniu ich problemów. Szef świętokrzyskich policjantów dodawał również, iż mieszkańcy powinni mieć zapewniony komfort w możliwościach kontaktu z funkcjonariuszami, którzy są po to by służyć.

Wczoraj, po niespełna dwóch latach budowy, inwestycja została zakończona. A dziś przed nowoczesnym budynkiem Komisariatu Policji w Sędziszowie odbyła się uroczystość, w której udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta, szef jędrzejowskich policjantów podinsp. Tomasz Janik wraz z funkcjonariuszami tamtejszej komendy oraz sędziszowskiego komisariatu, a także Starosta Powiatu Jędrzejowskiego Pan Paweł Faryna, Burmistrz Miasta i Gminy Sędziszów Pan Wacław Szarek, Burmistrz Miasta i Gminy Wodzisław Pan Dominik Łukasik oraz Wójt Gminy Słupia Pan Tomasz Koper. Obecni byli także przedstawiciele wykonawcy inwestycji – Pan Jan Tyrała i Waldemar Lesiak, którym Generał złożył podziękowania za solidne wykonanie prac zgodnie z ich harmonogramem.

Dzięki inwestycji o wartości blisko 7 500 000 złotych powstał dwukondygnacyjny budynek o użytkowej powierzchni blisko 550 m2, w którym znajduje się część recepcyjno-wejściowa, pokoje biurowe, sanitarno – higieniczne oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Wszystkie pokoje zostały wyposażone w nowe umeblowanie, sprzęt teleinformatyczny i techniczny tak, aby pełniący tu służbę policjanci mogli sprawnie i skutecznie realizować zadania, na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Przy komisariacie został wybudowany garaż, gdzie znajdują się trzy stanowiska, a także powstał wewnętrzny parking dla pracowników Policji oraz parking dla interesantów z 4 miejscami postojowymi, w tym dla osoby niepełnosprawnej.

Po krótkich przemówieniach, podczas których można było usłyszeć wiele podziękowań i gratulacji, nastąpił kulminacyjny moment uroczystości. Komendant Komisariatu Policji w Sędziszowie nadkom. Paweł Abramowicz złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosławowi Kalecie o gotowości do pełnienia służby w nowej siedzibie. Po przyjęciu meldunku szef świętokrzyskich policjantów symbolicznie przekazał klucz nadkom. Pawłowi Abramowiczowi do nowo otwartego komisariatu.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach

Film Untitled.mp4 Opis filmu: KP Sędziszów Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Untitled.mp4 (format mp4 - rozmiar 6.15 MB)