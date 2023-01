Nowi policjanci w garnizonie Data publikacji 05.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś na terenie kieleckiego oddziału prewencji odbyła się uroczystość ślubowania 58 nowo przyjętych funkcjonariuszy. W zbiórce wziął udział Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta wraz z przedstawicielami kierownictwa świętokrzyskiej Policji, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Krzysztof Ciosek, Komendant PSG w Kielcach ppłk SG Daniel Wojtaszkiewicz, Naczelnicy Wydziałów CBZC i BSW w Kielcach, Naczelnik Zarządu CBŚP w Kielcach, kapelan świętokrzyskich policjantów ks. ppor. Paweł Kowalski oraz rodziny policyjnych adeptów.

Na terenie placu alarmowego Oddziału Prewencji Policji w Kielcach odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której 58 funkcjonariuszy złożyło uroczyste ślubowanie. Wypowiadając słowa: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)” adepci wstąpili w szeregi Policji.

Szef świętokrzyskich policjantów nadinsp. dr Jarosław Kaleta oraz Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz pogratulowali policjantom podjęcia wyzwania, jakim jest służba w Policji. Życzyli im sukcesów w życiu zawodowym, a także prywatnym. Bożego błogosławieństwa nowo przyjętym funkcjonariuszom udzielił ks. ppor. Paweł Kowalski.

Teraz adeptów czeka półroczne szkolenie zawodowe w jednej z policyjnych szkół, gdzie będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa czy taktyk i technik interwencji. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie.

Przypominamy, że osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć odpowiednie dokumenty w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach znajdującej się przy ul. Seminaryjskiej 12. Przyjmowanie dokumentów odbywa się od poniedziałku do środy w godzinach od 9:00 do 13:00 w pokoju nr 15.

Dzisiejsza uroczystość stanowiła także świetną okazję do podziękowań za długoletnią służbę. W związku z odejściem na emeryturę mł. insp. Krzysztofa Kozieła, Generał przekazał wyrazy podziękowania za lata służby i poświęcenia. Mł. insp. Krzysztof Kozieł wstąpił do służby w 1992 roku. Przez całą karierę związany był z pionem prewencji. Większość zawodowego życia spędził we włoszczowskiej jednostce, gdzie w 2015 roku został Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji we Włoszczowie. Od 2017 roku służbowo związał się z Wydziałem Konwojowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, od 2020 roku był jego naczelnikiem.

Opr. MŚ

Źródło: KWP w Kielcach