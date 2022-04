Posterunek Policji w Szydłowie ponownie na mapie

Przebudowa istniejącego budynku, instalacja najnowszego wyposażenia, przygotowanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, gospodarczych oraz do obsługi interesantów – to już za nami. Od 08 kwietnia 2022 roku w nowo otwartym Posterunku Policji w Szydłowie przy ul. Towarowej 5, służbę pełni 8 funkcjonariuszy. Tym samym jednostka w randze posterunku oficjalnie powróciła do Szydłowa po 10 latach.