Zlikwidowali kanał przemytniczy Data publikacji 09.07.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową zlikwidowali kanał przemytniczy, w którym przesyłane były duże ilości narkotyków. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. W sprawie zatrzymano 20-letniego Kielczanina, który trafił do tymczasowego aresztu.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej od pewnego czasu namierzali kanał przerzutowy, przez który do Polski sprowadzane były narkotyki. Chodziło o marihuanę, która wysyłana była z Hiszpanii za pomocą firm świadczących usługi kurierskie. W działaniach policjantów wspierali funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej.

Trop zaprowadził do 20-latka. Kielczanin został zatrzymany 29 czerwca, gdy odbierał jedną z przesyłek. W paczkach zabezpieczono ponad 20 kilogramów marihuany. Dodatkowo, w miejscu zamieszkania 20-latka, policjanci zabezpieczyli ponad 200 gramów mefedronu. Substancje trafiły do szczegółowej analizy.

Młody mężczyzna usłyszał zarzut związany z przemytem znacznych ilości narkotyków, za co może mu grozić nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował także o jego aresztowaniu na okres 3 miesięcy.

Opr. MŚ

Źródło: KWP w Kielcach

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