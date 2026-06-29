Było blisko! Udaremniona ustawka pseudokibiców Data publikacji 29.06.2026 Powrót Drukuj Świętokrzyscy policjanci zapobiegli ustawce. Funkcjonariusze wydziałów kryminalnych z komend powiatowych w Pińczowie, Włoszczowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Jędrzejowie oraz Komendy Miejskiej Policji w Kielcach ustalili miejsce „spotkania” pseudokibiców, gdzie miało dojść do ich siłowej konfrontacji. Sympatycy kilku piłkarskich klubów z regionu, wyposażeni w sprzęt do walki, byli skutecznie zatrzymywani na trasach dojazdowych do celu. Wylegitymowano 61 mężczyzn znajdujących się w 10 pojazdach. Działania koordynowane były przez Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Działania policjantów rozgrywały się wczoraj wieczorem. Z ustaleń kryminalnych z kilku powiatów wynikało, że grupa pseudokibiców – byli to sympatycy kilku piłkarskich klubów – ma spotkać się w Garbaczu położonym w powiecie ostrowieckim. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, a także komend powiatowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, Włoszczowie, Pińczowie, Jędrzejowie, wspierani przez Oddział Prewencji Policji w Kielcach oraz Policjantów z Opatowa i Staszowa, na trasach dojazdowych zatrzymywali pojazdy z przygotowanymi do konfrontacji mężczyznami. W 10 samochodach wylegitymowano 61 osób. Podczas kontroli okazało się, że większość z uczestników posiadała barwy klubowe, kominiarki, a także ochraniacze na szczęki, rękawice i inny sprzęt wykorzystywany zazwyczaj na ringu. Policjanci odpowiednio koordynowani przez Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach kolejny raz zapobiegli tak zwanej ustawce, zawsze niosącej duże niebezpieczeństwo dla jej uczestników.

Opr. MŚ

Źródło: KWP w Kielcach

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