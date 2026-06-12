Zlikwidowali nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych Data publikacji 12.06.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną zlikwidowali nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych na terenie powiatu piaseczyńskiego. Zatrzymano pięciu mężczyzn w wieku od 21 do 51 lat, którzy zajmowali się produkcją i dystrybucją wyrobów tytoniowych. Poza urządzeniami zabezpieczono blisko 10 ton liści i krajanki. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze ze Świętokrzyskiego oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, a także funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Wspólne działania policjantów zajmujących się przestępczością ekonomiczną, funkcjonariuszy ze Świętokrzyskiego oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Straży Granicznej prowadzone były na terenie województwa mazowieckiego. Policjanci od jakiegoś czasu zajmowali się sprawą nielegalnej fabryki. Ślad prowadził do jednej z miejscowości w powiecie piaseczyńskim, gdzie według ustaleń, miała znajdować się nielegalna fabryka wyrobów tytoniowych.

W poniedziałek policjanci złożyli tam służbową wizytę, nawiązując wcześniej współpracę z funkcjonariuszami ze Świętokrzyskiego oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Straży Granicznej. Mężczyźni, którzy znajdowali się w środku fabryki byli zaskoczeni – właśnie trwała nielegalna produkcja akcyzowych wyrobów. Policjanci zatrzymali czterech mieszkańców województwa łódzkiego – 21, 29, 37 i 51-latka oraz 42-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego. Podczas czynności prowadzonych na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli urządzenia służące do rozdrabniania oraz suszenia liści tytoniu. W fabryce znajdowało się także blisko 2300 kilogramów krajanki tytoniowej oraz prawie 2600 kilogramów liści. Na tym się nie skończyło. Funkcjonariusze dotarli do powiatu grodziskiego, gdzie, jak ustalili, miała znajdować się ciężarówka należąca do najmłodszego z mężczyzn, wykorzystywana do przewożenia tytoniu. Na pace Renault znajdowało się ponad 5 ton suszu.

Jak wyliczają śledczy, wartość strat Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków, głównie akcyzy, mogła wynieść blisko 13 milionów złotych.

Wczoraj zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Grójcu. Zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe, zakazy opuszczania kraju oraz policyjne dozory. Sprawa trafi do sądu. W związku z nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych oraz wprowadzaniem ich do obrotu może grozić nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Opr. MŚ

Źródło: KWP w Kielcach

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