Brawura pod okiem kamer Data publikacji 09.06.2026 Powrót Drukuj Nagrania z monitoringu miejskiego po raz kolejny okazały się cennym materiałem w ujawnianiu niebezpiecznych zachowań na drogach. Do Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu trafił zapis z kamer przekazany przez służby obsługujące monitoring miejski. Materiał zarejestrował szereg wykroczeń drogowych popełnionych przez młodego kierowcę, którego nieodpowiedzialne zachowanie stanowiło poważne zagrożenie bezpieczeństwa.

Analiza nagrań wykazała, że kierujący nie stosował się do obowiązujących znaków drogowych, w tym nakazu jazdy w określonym kierunku. Ponadto wyprzedził inny pojazd bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, stwarzając realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

To jednak nie wszystko. 18-latek używał pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób znajdujących się w tym pojeździe. Jak wynika z nagrań, pasażerowie podróżujący na tylnej kanapie podczas jazdy siedzieli na drzwiach pojazdu oraz wychylali się przez otwarte okna, narażając swoje zdrowie i życie, tym samym stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu, którzy ustalili i wezwali do jednostki kierującego samochodem osobowym marki Audi. Młody mężczyzna przyznał się do popełnionych wykroczeń, nie kwestionując ustalonego stanu faktycznego.

Za popełnione wykroczenia na 18-latka nałożono mandaty karne w łącznej wysokości 1950 złotych a jego konto zasiliło 35 punktów karnych.

Przypominamy, że droga nie jest miejscem do lekceważenia przepisów. Chwila brawury i nieodpowiedzialności może doprowadzić do tragedii. Każdy kierowca odpowiada nie tylko za własne bezpieczeństwo, ale również za życie i zdrowie przewożonych pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego. Monitoring miejski i szybka reakcja służb sprawiają, że osoby łamiące przepisy musza liczyć się z konsekwencjami swojego zachowania na drodze.

Opr. IP

Film TSA.mp4 Opis filmu: audi z pasażerami wychylającymi się przez okna Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik TSA.mp4 (format mp4 - rozmiar 9.36 MB)