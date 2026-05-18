Znaczna ilość narkotyków i poważne zarzuty Data publikacji 18.05.2026 W ostatni czwartek funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Kielcach z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową zatrzymali dwóch 32-latków. Mężczyźni podejrzani są o posiadanie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz udział w ich obrocie. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy.

Policjanci podejrzewali, że w jednym z domów na terenie gminy Masłów może mieć miejsce narkotykowy proceder. W czwartek funkcjonariusze złożyli tam służbową wizytę, gdzie zastali dwóch 32-latków – gospodarza domu oraz jego kolegę. Przeszukania lokali mieszkalnych, znajdujących się na terenie Kielc i gminy Masłów, należących do obu mężczyzn doprowadziły do zabezpieczenia ponad 11 kilogramów marihuany, 2,5 kilograma amfetaminy oraz ponad 8,5 kilograma 4CMC.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i doprowadzeni do jednostki Policji, gdzie wykonano z nimi niezbędne czynności. Obaj usłyszeli zarzuty z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dotyczącego uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających, za co grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności, a także z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dotyczącego posiadania znacznych ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W sobotę mężczyźni trafili przed oblicze sądu, który na wniosek prokuratury zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Opr. JB

Źródło: KMP w Kielcach

