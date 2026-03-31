Para oszustów „trafiona na gorącym” Data publikacji 31.03.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, wsparci policjantami z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu kieleckiej komendy miejskiej, zatrzymali w miniony czwartek 42-latkę i jej 43-letniego kompana. Oboje podejrzani są o udział w oszustwach, w którym poszkodowane zostały dwie seniorki z Kielc. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na 3 miesiące.

Jako pierwsza 23 marca br. telefon odebrała 76-latka. Kielczanka usłyszała w słuchawce od rzekomego policjanta, że prowadzone są działania ukierunkowane na oszustów, a jej pieniądze na koncie w banku są zagrożone. Działając pod presją czasu i w poczuciu zagrożenia, instruowana krok po kroku, przekazała przestępcom 20000 złotych.

Kolejną ofiarą oszustwa padła 91-latka z centrum Kielc. Trzy dni później od pierwszego zdarzenia, seniorka odebrała telefon od osoby podającej się za policjanta, który przekazywał, że jej synowa spowodowała wypadek i potrzebne są pieniądze do załatwienia sprawy. Kobieta przygotowała 30000 złotych, 180 euro i 50 dolarów amerykańskich, które zgodnie z instrukcją wyrzuciła przez okno. Oszuści nie cieszyli się zbyt długo łupem, gdyż na gorącym uczynku zostali zatrzymani przez kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, których wsparli w działaniach funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu kieleckiej komendy miejskiej.

W miniony piątek Sąd Rejonowy w Kielcach zastosował wobec podejrzanych 42-latki i o rok starszego mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach telefonicznych z osobami podającymi się za pracowników banków, funkcjonariuszy lub przedstawicieli innych instytucji. Przestępcy stosują różne metody manipulacji, wywierają presję czasu oraz wzbudzają poczucie zagrożenia, aby skłonić rozmówcę do pochopnych decyzji.

Przypominamy:

Bank nigdy nie prosi swoich klientów o podawanie poufnych danych, takich jak hasła, kody PIN czy kody autoryzacyjne.

Pracownicy banków nie polecają wykonywania przelewów na tzw. „bezpieczne konta”.

W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu należy zachować spokój, rozłączyć się i samodzielnie skontaktować się z bankiem, korzystając z oficjalnego numeru infolinii.

Warto również skonsultować taką sytuację z bliskimi lub zgłosić sprawę Policji.

Rozsądek, ograniczone zaufanie oraz weryfikacja informacji mogą uchronić przed utratą oszczędności.

Opr. AM

Źródło : KWP w Kielcach

Film WKR.mp4 Opis filmu: zatrzymany prowadzony przez policjantów