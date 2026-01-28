Kobieta w niebezpiecznych warunkach. Pomogli dzielnicowi Data publikacji 28.01.2026 Powrót Drukuj Dzielnicowi, nazywani policjantami pierwszego kontaktu, podczas codziennych obchodów dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kunowie kolejny raz pokazali, że nie są obojętni na krzywdę drugiego człowieka. Wczoraj dzielnicowi pomogli schorowanej kobiecie, która była narażona na wychłodzenie.

Podczas obchodu swojego rejonu służbowego na terenie gminy Waśniów dzielnicowy asp. szt. Piotr Traczyński oraz st. asp. Krzysztof Lepiarz, odwiedzili schorowaną 62-letnią mieszkankę jednej z miejscowości na terenie gminy Waśniów. Sytuacja, którą zastali na miejscu, budziła niepokój. Mimo mroźnych dni, w domu nie było ogrzewania, a woda z uszkodzonej instalacji zalała pokój, kotłownię, łazienkę oraz korytarz. W piwnicy woda sięgała wysokości około pół metra. Kobieta znajdowała się w ciężkich warunkach, które realnie zagrażały jej zdrowiu, a nawet życiu.

Dzielnicowi niezwłocznie podjęli kroki, aby pomóc 62-latce. O sytuacji powiadomili Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie. Początkowo kobieta odmawiała opuszczenia domu. Mimo zimna i trudnych warunków nie chciała opuścić swojego miejsca zamieszkania. Dopiero cierpliwe rozmowy, w które zaangażowali się zarówno dzielnicowi, jak i pracownik socjalny, przyniosły oczekiwany rezultat. Straż pożarna pomogła w zabezpieczeniu mieszkania oraz wypompowaniu wody.

Dzięki empatii i wytrwałości funkcjonariuszy, kobieta ostatecznie zgodziła się na przeprowadzkę. Seniorka opuściła niebezpieczne dla niej warunki i trafiła pod właściwą opiekę.

Apelujemy, aby nie przechodzić obojętnie obok krzywdy drugiego człowieka. Rozejrzyjmy się dookoła i zastanówmy, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Reagowanie na sytuacje zagrożenia życia lub zdrowia, szczególnie zimą jest kluczowe. Samo powiadomienie odpowiednich służb już może uratować czyjeś życie. Zwracajmy uwagę na osoby bezdomne, nietrzeźwe, czy starsze znajdujące się w niebezpiecznych miejscach.

Opr. IPW