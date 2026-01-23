Zima zaskoczyła przedszkolaków! Data publikacji 23.01.2026 Powrót Drukuj Mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Końskich, we współpracy z reżyserem Danielem Rusinem oraz przedszkolem „No i Fajnie”, zrealizowali wyjątkowy spot profilaktyczny poświęcony zasadom bezpiecznego spędzania ferii zimowych. W rolę policjantów wcieliły się przedszkolaki, które podczas symbolicznej odprawy omawiały najważniejsze zasady bezpieczeństwa.

W trakcie trwających ferii mundurowi niemal każdego dnia spotykają się z najmłodszymi w przedszkolach, zimowiskach czy półkoloniach. Wczoraj w wyjątkowych okolicznościach najmłodsi z koneckiego przedszkola „no i fajnie” założyły policyjne elementy umundurowania, a następnie z dużym zaangażowaniem odgrywały role funkcjonariuszy. Podczas odprawy poruszały m.in. tematy bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie, właściwego zachowania na drodze, oraz zasad korzystania z zimowych atrakcji. Spot w przystępny i radosny sposób przypomina, że bezpieczeństwo jest ważne niezależnie od wieku. Celem inicjatywy było nie tylko przekazanie podstawowych zasad bezpieczeństwa najmłodszym, ale także pokazanie, że profilaktyka może być prowadzona w kreatywny i angażujący sposób. Wspólne działania policjantów i przedszkolaków udowadniają, że nauka przez zabawę przynosi najlepsze efekty.

Partnerami akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie” są: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne oraz PZU S.A.

Dziękujemy reżyserowi Danielowi Rusinowi oraz Niepublicznemu Przedszkolu NO I FAJNIE ŻŁOBEK & PRZEDSZKOLE w Końskich za wkład i zaangażowanie w to przedsięwzięcie.

Opr. KB

Źródło: KPP Końskie

Film Untitled.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Untitled.mp4 (format mp4 - rozmiar 10.23 MB)