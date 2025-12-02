„Pomagajcie i chrońcie!” – ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Data publikacji 02.12.2025 Powrót Drukuj Dziś w Sali Narad im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” odbyła się uroczystość ślubowania 23 nowo przyjętych funkcjonariuszy. W wydarzeniu uczestniczyła kadra kierownicza garnizonu na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach inspektorem Zbigniewem Nowakiem. Obecny był także Zastępca szefa świętokrzyskich policjantów młodszy inspektor Marcin Chatys, komendanci powiatowi i miejski, dowódcy jednostek i naczelnicy poszczególnych wydziałów. W uroczystości uczestniczyła także Pani Edyta Bucka – Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Uczestnicy wydarzenia zebrali się w Sali Narad im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego”, to właśnie tu odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów. Jak zawsze atmosfera była podniosła. Kiedy na salę przybył Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Zbigniew Nowak w asyście Zastępcy insp. Marcina Chatysa, dowódca uroczystości złożył stosowny meldunek rozpoczynając tym samym wydarzenie. A w nim uczestniczyła Pani Edyta Bucka – Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, komendanci powiatowi i miejski, dowódcy i naczelnicy poszczególnych wydziałów, policjanci, a także zaproszone rodziny i bliscy nowo przyjętych funkcjonariuszy. Obecni byli także uczniowie oddziału o profilu mundurowym z Technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie z opiekunem podpułkownikiem rezerwy Damianem Potyrało.

Przed podjęciem swojej służby, każdy z przyjętych policjantów złożył ślubowanie na sztandar według roty, którą odczytał Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Zbigniew Nowak. Po chwili szef świętokrzyskich stróży prawa powitał nowych funkcjonariuszy w szeregach formacji. Błogosławieństwa nowo przyjętym do służby udzielił kapelan skarżyskich policjantów ksiądz proboszcz Krzysztof Sieczka.

Inspektor Zbigniew Nowak przywitał wszystkich zgromadzonych, szczególnie nowo przyjętych. Jak zwracał się do nich: „To dla Was dzień szczególny, w którym składacie przysięgę stania na straży bezpieczeństwa…”. „Dziękuję również Tym, którzy Was wspierają.” – mówił o rodzinach i bliskich, dziękując za pomoc młodym policjantom w drodze do munduru.

Pani Dyrektor przywitała zgromadzonych na Sali, dziękowała policjantom oraz ich rodzinom. Zwracając się do ślubujących, gratulowała i życzyła szczęścia. „Przed Wami trudna i niebezpieczna droga.” – mówiła Pani Dyrektor. „Pomagajcie i chrońcie!” – dodawała.

Teraz adeptów czeka kilkumiesięczne szkolenie zawodowe w jednej z policyjnych szkół, gdzie będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa czy taktyk i technik interwencji. Po zakończonym kursie podstawowym policjanci powrócą aby zasilić szeregi jednostek terenowych.

Przypominamy, że każdy zainteresowany służbą w Policji znajdzie wszelkie informacje dzwoniąc na numer 47 802 16 51 oraz 47 802 16 56 lub w zakładce REKRUTACJA na stronie świętokrzyskiej Policji.

Opr. MŚ

Źródło: KWP w Kielcach