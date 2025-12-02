W słusznej sprawie oddali cząstkę sobie Data publikacji 02.12.2025 Powrót Drukuj Dziś świętokrzyscy stróże prawa oraz pracownicy cywilni po raz kolejny przystąpili do akcji honorowego oddawania krwi. Pokazuje to, że nie tylko na co dzień podczas pełnienia służb dbają oni o bezpieczeństwo mieszkańców ale także można na nich liczyć, kiedy trzeba dać z siebie coś więcej…i to dosłownie.

Dziś na placu alarmowym Oddziału Prewencji Policji w Kielcach po raz kolejny zaparkował ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. I tym razem nie zawiedli funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni , którzy wiedząc, że ich krew może komuś uratować życie, licznie stawili się w mobilnym punkcie poboru tego cennego daru.

Jest to przykład na to, że na policjantów można liczyć nie tylko w sytuacjach kiedy widzą na własne oczy niebezpieczeństwo zagrażające czyjemuś zdrowiu lub życiu. Nie są oni także obojętni na apele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Warto podkreślić, że nawet jednorazowe oddanie krwi niesie za sobą zalety. Oprócz pomocy osobie potrzebującej, sam dawca ma szansę sprawdzić swój stan zdrowia.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach