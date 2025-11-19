Medale, odznaczenia i nowo przyjęci do służby Data publikacji 19.11.2025 Powrót Drukuj Dziś w Sali Narad im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” odbyła się uroczystość, w której wręczono prezydenckie medale „Za Długoletnią Służbę”, odznaczenia resortowe „Zasłużony Policjant” oraz medal „Za Zasługi Dla Policji”. Złotą Odznakę „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej” otrzymał szef świętokrzyskich policjantów inspektor Zbigniew Nowak. Istotnym punktem wydarzenia było ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy.

W Sali Narad im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” odbyła się dziś uroczystość związana z wręczeniem medali, odznaczeń oraz ślubowaniem nowo przyjętych policjantów. Gospodarzem wydarzenia był inspektor Zbigniew Nowak – Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, który przybył wraz z Zastępcami. W imieniu szefa świętokrzyskich policjantów przywitano Wojewodę Świętokrzyskiego Pana Józefa Bryka, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Panią Renatę Janik, Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach Pana Pawła Cymbalaka, Komendanta Miejskiego i Komendantów Powiatowych Policji garnizonu świętokrzyskiego, Dowódców, Naczelników Wydziałów, Kierowników Sekcji oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska. W uroczystości uczestniczyli także naczelnicy miejscowego zarządu i wydziału CBŚP i BSWP, przedstawiciele związków zawodowych – podinsp. Jerzy Kaniewski oraz mł. asp. Mateusz Jaskulski, a także Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r.” w Kielcach Pani Grażyna Szkonter.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnił policjantów i pracowników cywilnych Policji medalami „Za Długoletnią Służbę”. W ten sposób wyróżniono 20 osób. Medale – 5 złotych, 15 srebrnych i 5 brązowych – wręczył Pan Wojewoda Świętokrzyski.

Kolejnym istotnym punktem uroczystości było nadanie Złotej Odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej” Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach inspektorowi Zbigniewowi Nowakowi. Wyróżnienie wręczył Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach Pan Paweł Cymbalak.

W uznaniu szczególnych zasług Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek kierownictwa świętokrzyskiej Policji, wyróżnił Panią Wiolettę Salę-Sadłochę medalem „Za Zasługi dla Policji”.

Odznaczenia resortowe „Zasłużony Policjant” zostały wręczone przez Pana Komendanta. Minister wyróżnił 20 funkcjonariuszy jedną złotą, pięcioma srebrnymi i czternastoma brązowymi odznakami.

W tym roku Policja uroczyście obchodzi 100-lecie obecności kobiet w swoich szeregach. W związku z tym, 8 pań, których zaangażowanie i codzienna praca stanowią nieocenione wsparcie otrzymało nagrody ufundowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego i Panią Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Niezwykle istotnym punktem dzisiejszej uroczystości było ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Ośmiu policjantów powitał dziś komendant w naszych szeregach. Przed nimi szkolenie zawodowe podstawowe, po którym, za kilka miesięcy, powrócą by pełnić codzienną służbę w naszym garnizonie.

W okolicznościowych przemówieniach Komendanta, Wojewody, Pani Marszałek i Dyrektora nie zabrakło podziękowań, gratulacji a także wzruszeń. Była to niezwykła okazja by podziękować nowym policjantom za podjęcie tak ważnej decyzji oraz ich rodzinom za wsparcie w tej drodze. Dziękowano także doświadczonym i odznaczonym dziś funkcjonariuszom za lata służby i zaangażowanie.

Opr. MŚ/DK