Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionej 92-latki Data publikacji 10.11.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Końskich zakończyli poszukiwania 92-letniej seniorki, która w sobotę pomiędzy godziną 14:00- 18:45 oddaliła się z miejsca zamieszkania w nieznanym kierunku. Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu służb, seniorka została odnaleziona. Dziękujemy wszystkim za pomoc w działaniach poszukiwawczych.

Sygnał o zaginięciu seniorki funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Końskich otrzymali w sobotę po zmroku. Z treści zgłoszenia wynikało, że w Bębnowie między godziną 14:00 a 18:45 z miejsca zamieszkania oddaliła się w nieznanym kierunku 92-letnia kobieta. Do działań przez dyżurnego zostali zaangażowani w pierwszej kolejności funkcjonariusze z koneckiej jednostki Policji i poległych jej komisariatów będący w służbie, wraz z psem tropiącym. Mundurowych wsparli strażacy z PSP w Końskich oraz miejscowych jednostek OSP z quadami. Podczas działań poszukiwawczych użyto również kamery termowizyjne. W działaniach brali również udział ratownicy z Koneckiego Oddziału Poszukiwawczo Ratowniczego. Pełniący obowiązki Komendant Powiatowy Policji w Końskich mł. insp. Krzysztof Panaszewski ogłosił alarm dla całej jednostki i rozpoczęły się szeroko zakrojone działania poszukiwawcze, do których zaangażowani zostali przedstawiciele wielu służb, w tym między innymi funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach oraz policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z dronem, funkcjonariusze z KWP w Krakowie z psami tropiącymi, Małopolska cywilna grupa poszukiwawczo-ratownicza, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, ratownicy ze Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych STORAT z psami tropiącymi, wolontariusze z PCK Kielce. W działaniach brali również udział lokalni mieszkańcy i wiele innych osób. Dzięki zaangażowaniu i determinacji wszystkich uczestników działań, po blisko dobie nieprzerwanych poszukiwań seniorka została odnaleziona przez druhów z OSP w kompleksie leśnym między Baryczą, a Młynkiem Nieświńskim. Kobieta była przytomną, jednakże wychłodzona. 92-latce została udzielona pomoc medyczna i trafiła ona do szpitala.

Opr. MP

Źródło: KPP w Końskich