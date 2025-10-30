Liczyła się każda sekunda! Policjant ugasił pożar samochodu Data publikacji 30.10.2025 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza wydziału kryminalnego skarżyskiej jednostki, nie doszło do całkowitego spalenia samochodu. Wczoraj, tuż przed godziną 22.00 policjant wracający z czynności służbowych do budynku komendy zauważył dym wydobywający się spod maski jadącego przed nim samochodu. Zatrzymał się i podjął skuteczne działania gasząc pożar auta. Kierowca i pasażer płonącego pojazdu nie odnieśli żadnych obrażeń.

Wczoraj, przed godziną 22.00, policjant wydziału kryminalnego, który wracał z czynności służbowych do skarżyskiej komendy zwrócił uwagę na samochód jadący przed nim, spod maski którego zaczął wydobywać się gęsty dym. Kierowca zagrożonego auta zatrzymał pojazd, policjant zareagował natychmiast. Zatrzymał się tuż za nim, ocenił sytuację i poinformował dyżurnego. Rozpoczął gaszenie pożaru samochodu. Gaśnica, którą dysponował, okazała się zbyt mała, by skutecznie opanować ogień. Zaalarmowany dyżurny jednostki sięgnął po większą znajdującą się w komendzie i przekazał kryminalnemu. Tym razem działania przyniosły efekt, ogień został skutecznie stłumiony, zanim zdążył rozprzestrzenić się na cały samochód. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

Opr. ASŁ

Źródło: KPP w Skarżysku-Kamiennej