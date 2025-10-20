Zakończenie cyklu spotkań „Bezpieczny Senior – Świadomy Senior” w województwie świętokrzyskim Data publikacji 20.10.2025 Powrót Drukuj W Pińczowie odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu informacyjno-edukacyjnych wydarzeń w ramach pilotażowego programu „Bezpieczny Senior – Świadomy Senior”. Celem inicjatywy, realizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Komendą Główną Policji i samorządami, było zwiększenie świadomości prawnej osób powyżej 60. roku życia oraz wzmocnienie ich bezpieczeństwa w życiu codziennym. Łącznie w całym województwie świętokrzyskim przeszkolono ponad 1000 seniorów.

Spotkanie zorganizowane w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury zgromadziło licznych gości oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację projektu. Wśród uczestników konferencji prasowej znaleźli się m.in. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marzena Okła-Drewnowicz, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Starosta Pińczowski Zdzisław Leks, Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Michał Cichocki, a także Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Tomasz Jarosz i Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor. W przemówieniach podkreślano znaczenie edukacji prawnej seniorów oraz potrzebę kontynuowania działań prewencyjnych ukierunkowanych na przeciwdziałanie oszustwom i wyłudzeniom. Nadinsp. Roman Kuster zaznaczył, że budowanie świadomości o najczęstszych metodach przestępców, takich jak tzw. „metoda na wnuczka”, jest kluczowym elementem profilaktyki społecznej. W części edukacyjnej uczestnicy wysłuchali prelekcji specjalistów z różnych dziedzin. Asp. szt. Dawid Mucha z Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie mówił o najczęściej popełnianych przestępstwach przeciwko mieniu, Prezes Sądu Rejonowego we Włoszczowie Monika Kołdon-Sobańska omówiła kwestie przemocy domowej w wykładzie „Tajemnica czterech ścian”, a notariusz Alicja Moskała-Dudek z Jędrzejowa przedstawiała sposoby prawnego zabezpieczenia majątku. Z kolei miejski rzecznik konsumentów Dariusz Pyk wyjaśniał, jak świadomie podejmować decyzje zakupowe, a mł. asp. Damian Głuch z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości opowiadał o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Spotkanie podsumowała Magdalena Rams z Ministerstwa Sprawiedliwości, przypominając, że projekt ma charakter ogólnopolski i stanowi pilotaż wypracowania skutecznego modelu działań edukacyjnych dla seniorów. Zakończenie cyklu w Pińczowie stanowi finał serii trzynastu spotkań zorganizowanych we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego. W ich trakcie seniorzy zdobywali wiedzę o swoich prawach, otrzymywali materiały edukacyjne oraz mieli możliwość rozmowy z ekspertami i przedstawicielami służb. Organizatorzy zapowiadają kontynuację inicjatywy w kolejnych regionach kraju, by dalej wspierać osoby starsze w budowaniu świadomości prawnej i bezpieczeństwa.

Opr. DJ