Świętokrzyska Policja wdraża system cyfrowej dokumentacji miejsc zdarzeń Data publikacji 14.10.2025 Powrót Drukuj Dobiegają końca intensywne szkolenia 10 funkcjonariuszy garnizonu świętokrzyskiego, których zadaniem będzie obsługa nowoczesnego urządzenia do cyfrowego zapisu miejsca zdarzenia, tzw. skanera laserowego 3D oraz dedykowanego specjalistycznego oprogramowania. Urządzenie to wkrótce wejdzie do standardowego wyposażenia zespołu dochodzeniowo-śledczego, a ich wdrożenie to ważny krok w kierunku cyfryzacji działań Policji w regionie.

Podczas wczorajszego finału szkoleń, w którym wzięli udział insp. Jacek Cholewa, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, kom. Michał Raus – Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz mł. insp. Łukasz Smagacz – Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego, zaprezentowano szeroki zakres możliwości wykorzystania sprzętu. Oprócz stacjonarnej dokumentacji przestrzeni, szczególne zainteresowanie wzbudziło rozwiązanie zamontowane na dronie, umożliwiające skanowanie trudno dostępnych miejsc oraz rozległych terenów. To urządzenie również niebawem trafi na wyposażenie świętokrzyskich policjantów.

Skaner 3D umożliwia rejestrację miejsca zdarzenia z najwyższą precyzją. Uchwycenie milionów punktów tworzących trójwymiarowy model pozwala na dokładną rekonstrukcję przestrzeni zarówno w terenie otwartym, jak i zamkniętym. Nowoczesna technologia daje funkcjonariuszom możliwość wielokrotnego, wirtualnego powrotu do zdarzenia oraz przeprowadzania szczegółowych analiz, takich jak pomiary balistyczne, badanie trajektorii pocisków, analiza śladów czy wizualizacja rekonstrukcji zdarzeń. Innowacyjność systemu podkreśla także prostota użytkowania. Obsługa skanera odbywa się za pomocą jednego przycisku, a wyniki są niemal natychmiast dostępne do weryfikacji na miejscu dzięki mobilnym aplikacjom.

Szkolenia prowadzone przez doświadczonych instruktorów obejmują zarówno teorię, jak i praktyczne zastosowanie urządzenia podczas ćwiczeń terenowych oraz symulacji różnych rodzajów zdarzeń. Operatorzy zdobywają wiedzę z zakresu obsługi skanera i oprogramowania przetwarzającego dane, co gwarantuje najwyższy standard dokumentacji procesowej. Certyfikaty otrzymane przez uczestników potwierdzają ich przygotowanie do prowadzenia zaawansowanych oględzin z użyciem najnowszych technologii.

Nowy sprzęt istotnie usprawni i przyspieszy działania Policji, a także podniesie wiarygodność oraz wartość materiału dowodowego. Wprowadzenie tej technologii wspiera również bezpieczeństwo funkcjonariuszy, którzy mogą wykonywać zadania nawet w niebezpiecznych lub trudno dostępnych miejscach, minimalizując ryzyko przebywania bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Pozwoli to także na skrócenie czasu zamknięcia miejsca zdarzenia i sprawniejsze przywracanie ruchu w przypadku zdarzeń drogowych.

Zakup i wdrożenie zaawansowanego systemu to kolejny dowód konsekwentnej modernizacji świętokrzyskiej Policji i jej dążenia do najwyższych światowych standardów w dziedzinie kryminalistyki. Nasi policjanci będą mogli jeszcze skuteczniej realizować swoją misję służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

