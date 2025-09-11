Policjanci oddali krew w ramach obchodów 100-lecia Policji Kobiecej Data publikacji 11.09.2025 Powrót Drukuj W całym kraju, 11 września 2025 roku, odbyła się ogólnopolska akcja honorowego krwiodawstwa zorganizowana z okazji „100 Rocznicy Powołania Policji Kobiecej”. W przedsięwzięcie włączyli się również policjanci garnizonu świętokrzyskiego, którzy tego dnia oddawali krew w jednostkach terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Akcja, prowadzona pod hasłem „100 lat kobiet w Policji”, miała na celu nie tylko uczczenie wyjątkowego jubileuszu, ale przede wszystkim promocję idei honorowego krwiodawstwa i niesienia pomocy potrzebującym. Funkcjonariusze, na co dzień dbający o bezpieczeństwo obywateli, tym razem wsparli życie i zdrowie innych poprzez udział w szlachetnej inicjatywie.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu policjantów oraz partnerów wydarzenia, akcja zyskała ogólnopolski wymiar. To przykład, że policyjna służba nie kończy się na ochronie porządku publicznego, to także gotowość do działania w imię solidarności i odpowiedzialności społecznej.

Opr. KT

Źródło: KWP w Kielcach