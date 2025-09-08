Nowi policjanci zasilą jednostki garnizonu świętokrzyskiego - Aktualności - Policja Świętokrzyska

Nowi policjanci zasilą jednostki garnizonu świętokrzyskiego

Data publikacji 08.09.2025
Dziś w Sali Narad im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” odbyła się uroczystość ślubowania siedmiu nowo przyjętych funkcjonariuszy. W wydarzeniu uczestniczyła kadra kierownicza garnizonu na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach inspektorem Zbigniewem Nowakiem. Obecny był także zastępca szefa świętokrzyskich policjantów inspektor Jacek Cholewa, komendanci powiatowi i miejski, dowódcy jednostek i naczelnicy poszczególnych wydziałów. W uroczystości uczestniczył także Wicewojewoda Świętokrzyski Pan Michał Skotnicki.

O godzinie jedenastej uczestnicy wydarzenia zebrali się w Sali Narad im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego”, to właśnie tu odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów. Jak zawsze atmosfera była podniosła. Kiedy na salę przybył Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Zbigniew Nowak w asyście Zastępcy insp. Jacka Cholewy, dowódca uroczystości złożył stosowny meldunek rozpoczynając tym samym wydarzenie. A w nim uczestniczył Wicewojewoda Świętokrzyski Pan Michał Skotnicki, komendanci powiatowi i miejski, dowódcy i naczelnicy poszczególnych wydziałów, policjanci, a także zaproszone rodziny i bliscy nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Przed podjęciem swojej służby, każdy z przyjętych policjantów złożył ślubowanie na sztandar według roty, którą odczytał Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Zbigniew Nowak. Po chwili szef świętokrzyskich stróży prawa powitał nowych funkcjonariuszy w szeregach formacji. Błogosławieństwa nowo przyjętym do służby udzielił ksiądz kapelan podporucznik Paweł Kowalski.

Inspektor Zbigniew Nowak przywitał wszystkich zgromadzonych, szczególnie nowo przyjętych. Jak dodawał: „Jest to dzień, moi drodzy, który na zawsze zostanie w Waszej pamięci”. Pan komendant dziękował także rodzinom i bliskim ślubujących – „Dziękuję Wam za wsparcie, którego udzielacie…proszę Was o to abyście zawsze przy nich byli w trakcie ich codziennej ciężkiej służby”.

Wicewojewoda przywitał zgromadzonych na Sali, dziękował policjantom oraz ich rodzinom. Zwracając się do ślubujących, mówił – to dzień, w którym stajecie się odpowiedzialnymi za losy, za bezpieczeństwo naszego regionu, naszego kraju, ale przede wszystkim obywateli.

Teraz adeptów czeka kilkumiesięczne szkolenie zawodowe w jednej z policyjnych szkół, gdzie będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa czy taktyk i technik interwencji. Po zakończonym kursie podstawowym policjanci powrócą aby zasilić szeregi jednostek w Kielcach, Jędrzejowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku-Kamiennej oraz Starachowicach.

Przypominamy, że każdy zainteresowany służbą w Policji znajdzie wszelkie informacje dzwoniąc na numer 47 802 16 51 oraz 47 802 16 56 lub w zakładce REKRUTACJA na stronie świętokrzyskiej Policji.

Opr. MŚ

Źródło: KWP w Kielcach

