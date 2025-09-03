Kolejny dzień zabezpieczenia targów MSPO - Aktualności - Policja Świętokrzyska

Aktualności

Kolejny dzień zabezpieczenia targów MSPO

Data publikacji 03.09.2025
Dziś drugi dzień targów zbrojeniowych – jednego z największych wydarzeń w kieleckim ośrodku wystawienniczym. To nie lada wyzwanie zabezpieczyć taką imprezę! Setki wystawców, tysiące zwiedzających, wizyty VIP-ów, masa sprzętu i związana z nim logistyka – wszystko to wymaga odpowiedniego przygotowania. Policjanci kompleksowo czuwają nad bezpieczeństwem uczestników XXXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

Dzień sił zbrojnych – pod takim hasłem odbywa się druga część tegorocznych targów MSPO. Szkolenia dla przedsiębiorców, liczne konferencje oraz debaty tematyczne z udziałem wysokich przedstawicieli sił zbrojnych. I rozmowy o bezpieczeństwie, które staje się niezwykle istotnym punktem takich spotkań. Z kolei bezpieczeństwo podczas targów zapewniają policjanci. Jesteśmy obecni na halach wystawowych i wokół nich, drogi dojazdowe są zabezpieczone aby każdy uczestnik wydarzenia mógł bez przeszkód dojechać na miejsce. Dbamy o bezpieczeństwo salonu przemysłu obronnego wielowymiarowo, zapewniając je wszystkim zwiedzającym. Dziś Targi Kielce znów odwiedził Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Rafał Kochańczyk, wizytując wybrane stoiska wraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach inspektorem Zbigniewem Nowakiem i jego zastępcami. Obecni byli także komendanci wojewódzcy ds. logistyki z wybranych jednostek w Polsce. Największym zainteresowaniem dziś cieszyły się systemy antydronowe, sprzęt łączności oraz odzież taktyczna i ochronna. Wśród wizytujących kielecki ośrodek wystawienniczy był dziś Prezes Rady Ministrów Donald Tusk.

Opr. MŚ

Źródło: KWP w Kielcach

  • uczestnicy targów MSPO
    #1
