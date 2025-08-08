„Zanim dasz się oszukać” – nowy spot profilaktyczny koneckich mundurowych Data publikacji 08.08.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Radoszycach przedstawiają nowy spot profilaktyczny pn. „Zanim dasz się oszukać”, poświęcony przeciwdziałaniu oszustwom metodą „na wnuczka”, „na policjanta” oraz innym coraz bardziej wyrafinowanym formom wyłudzeń.

Film w przystępny i sugestywny sposób pokazuje mechanizmy działania sprawców, którzy coraz częściej wykorzystują nowoczesne technologie, w tym sztuczną inteligencję do tworzenia wiarygodnych, ale fałszywych komunikatów czy podszywania się pod bliskie osoby. Twórca spotu mł. asp. Dominik Banak dzielnicowy Komisariatu Policji w Radoszycach zwraca uwagę na zagrożenia wynikające z tzw. socjotechnicznych sztuczek – manipulacji, które mają wzbudzić zaufanie ofiary i skłonić ją do pochopnych działań.

Celem spotu jest uświadomienie mieszkańcom, że ostrożność, weryfikacja informacji oraz zachowanie spokoju w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji to najlepsza ochrona przed utratą oszczędności życia. Funkcjonariusze podkreślają, że żadna prawdziwa instytucja, w tym Policja, nie żąda przekazania pieniędzy ani kosztowności w ramach prowadzonych działań.

Opr. KB

Źródło: KPP w Końskich

Film https://youtu.be/5uG5yhxdVzY Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.