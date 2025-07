Ostrowieccy policjanci zlikwidowali plantacje i zabezpieczyli marihuanę Data publikacji 12.07.2025 Powrót Drukuj Ostrowieccy kryminalni ustalili, że na terenie jednej z posesji w gminie Bodzechów znajduje się domowa uprawa konopi innych niż włókniste. W trakcie prowadzonych czynności stróże prawa zabezpieczyli 65 nielegalnych roślin w różnych fazach wzrostu oraz blisko 2000 gramów suszu roślinnego. Wstępne badania potwierdziły, że była to marihuana. Wczoraj Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim zadecydował o tymczasowym aresztowaniu 40-latka na okres 3 miesięcy. Teraz mężczyźnie grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego ostrowieckiej komendy wpadli na trop uprawy konopi innych niż włókniste. Z ustaleń stróżów prawa wynikało, że nielegalnym procederem w miejscu zamieszkania może zajmować się 40-latek z terenu gminy Bodzechów. W minioną środę funkcjonariusze dotarli pod wskazany adres, by sprawdzić swoje przypuszczenia. Wraz z nimi w tym samym czasie na miejsce pojazdem marki Volkswagen podjechał gospodarz nieruchomości, od którego wyczuwalna była woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało u niego blisko 1 promil alkoholu w organizmie. Podczas interwencji mężczyzna zachowywał się bardzo nerwowo, co też utwierdziło kryminalnych w przekonaniu, że ma on coś do ukrycia. Jak się okazało nie mylili się bowiem w trakcie przeszukań pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych ujawnili oni 65 krzewów konopi innych niż włókniste w różnych fazach wzrostu oraz blisko 2000 gramów suszu roślinnego. Wstępnie badania laboratoryjne potwierdziły, że była to marihuana. 40-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Funkcjonariusze w trakcie czynności zabezpieczyli dodatkowo między innymi młynek do mielenia, wagę jubilerską oraz urządzenia służące do produkcji i pielęgnacji roślin.

Wczoraj na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 40-latek stanął przed obliczem Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, który podjął decyzję o ich tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy.

Za nielegalną uprawę konopi, która może dostarczyć znacznej ilości ziela kopi innych niż włókniste oraz za wytwarzanie, przetwarzanie środków odurzających 40-latkowi może grozić nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

