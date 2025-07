Podsumowanie pierwszego półrocza 2025 roku. Data publikacji 09.07.2025 Powrót Drukuj Mniej wypadków, wyższa wykrywalność przestępstw, nowoczesne szkolenia i ambitne inwestycje. Świętokrzyska policja podsumowała pierwszą połowę 2025 roku.

Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbyła się narada kadry kierowniczej, podczas której podsumowano pracę świętokrzyskiej policji w pierwszej połowie 2025 roku. Spotkanie otworzył Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Zbigniew Nowak, który zwrócił uwagę na aktualne wyzwania związane z trudną sytuacją meteorologiczną i wzrostem poziomu rzek. Zapewnił o pełnej gotowości oraz wysokim poziomie przygotowania sprzętowego, podkreślając ścisłą współpracę z władzami województwa w ramach zarządzania kryzysowego.

Sytuacja kadrowa w świętokrzyskiej policji jest stabilna i dobra. Na dzień 30 czerwca 2025 roku wakaty stanowiły jedynie 3,56% wszystkich etatów, to niemal dwukrotnie mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W pierwszym półroczu do służby przyjęto 116 nowych funkcjonariuszy, w tym 34 kobiety. Proces rekrutacji trwa, a kolejne uroczystości ślubowania już wkrótce.

Szkolenia zawodowe w regionie stoją na wysokim poziomie. W pierwszym półroczu 2025 roku przeszkolono 104 osoby na szkoleniu podoficerskim, 94 na aspiranckim oraz 24 na oficerskim – te ostatnie po raz pierwszy odbyły się w formule hybrydowej, łącząc zajęcia stacjonarne z online.

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, insp. Tomasz Jarosz, przedstawił dane dotyczące bezpieczeństwa na drogach. Liczba wypadków spadła z 336 do 271, a liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się z 33 do 23. Znacząco poprawiło się również bezpieczeństwo pieszych, liczba wypadków z ich udziałem spadła o 28, a liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się o połowę. Policjanci przeprowadzili w 6 miesięcy ponad 350 tys. badań trzeźwości, zatrzymując 1093 nietrzeźwych kierowców, to o 55 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Insp. Jacek Cholewa Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, nadzorujący pion kryminalny podkreślił, że wykrywalność sprawców przestępstw w regionie wynosi aż 79,1%. Policja odnotowała sukcesy w walce z przestępczością narkotykową, gospodarczą i korupcyjną. Skutecznie prowadzone są również poszukiwania osób zaginionych i ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W trybie przyspieszonym policjanci przeprowadzili czynności, a sądy skazały 48 osób na bezwzględne więzienie i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, insp. Marcin Chatys, omówił postępy w realizacji inwestycji: zakończenie prac wykończeniowych w Komendzie Powiatowej Policji w Opatowie, budowę nowoczesnej siedziby Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Kielcach oraz rozbudowę infrastruktury drogowej i parkingowej przy ul. Seminaryjskiej 12. W planach są kolejne inwestycje, m.in. nowa siedziba Komisariatu Policji w Małogoszczu czy modernizacja oświetlenia w Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach. Trwają przetargi na nowy sprzęt i pojazdy, a także prace nad ulepszeniem systemu łączności radiowej.

Naradę podsumował Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, dziękując wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za zaangażowanie i profesjonalizm. Podkreślił, że dzięki wspólnym wysiłkom region świętokrzyski staje się coraz bezpieczniejszy, a policja jeszcze bardziej skuteczna i nowoczesna.

Świętokrzyska policja nie zwalnia tempa, kolejne półrocze zapowiada się równie intensywnie, z naciskiem na bezpieczeństwo mieszkańców, rozwój kadry oraz inwestycje w nowoczesną infrastrukturę i technologie.

Opr. KT

Źródło: KWP w Kielcach