Jak skutecznie chronić seniorów? Inauguracja pilotażowego, ogólnopolski projektu Data publikacji 28.05.2025 Powrót Drukuj W Kielcach zainaugurowano ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do osób 60+. To pilotażowe przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie świadomości prawnej seniorów i ochronę ich przed najczęstszymi zagrożeniami. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pani Marzena Okła-Drewnowicz – Minister do spraw Polityki Senioralnej, nadinsp. Roman Kuster – Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji, Pan Józef Bryk – Wojewoda Świętokrzyski, insp. Tomasz Jarosz – Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach oraz Pan Tomasz Pleban - Starosta Kielecki.

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Komendą Główną Policji oraz instytucjami samorządowymi i lokalnymi rozpoczęło realizację ogólnopolskiego przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, skierowanego do osób w wieku 60 lat i więcej. Celem projektu jest budowanie świadomości prawnej seniorów oraz wzmocnienie ich kompetencji w zakresie rozpoznawania zagrożeń, korzystania z przysługujących im praw i dostępnych form pomocy państwowej.

W ramach inicjatywy planowane jest wypracowanie skutecznego modelu spotkań edukacyjnych, dostosowanych do specyfiki potrzeb i możliwości osób starszych, które ze względu na wykluczenie cyfrowe często mają ograniczony dostęp do informacji prawnej. Spotkania prowadzone będą przez specjalistów i praktyków zawodowo związanych z tematyką wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwa, prawa konsumenckiego i ochrony przed cyberzagrożeniami.

Wybór województwa świętokrzyskiego jako obszaru pilotażowego nie był przypadkowy – jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, to właśnie w tym regionie odnotowano najwyższy odsetek mieszkańców powyżej 60. roku życia w stosunku do całkowitej liczby ludności. Ponadto przeanalizowano dane Komendy Głównej Policji oraz statystyki z Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, które pozwoliły określić najistotniejsze zagrożenia i potrzeby tej grupy społecznej.

Oficjalne rozpoczęcie pilotażowego programu edukacyjnego odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pani Marzena Okła-Drewnowicz – Minister do spraw Polityki Senioralnej, nadinsp. Roman Kuster – Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji, Pan Józef Bryk – Wojewoda Świętokrzyski, insp. Tomasz Jarosz – Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, insp. Robert Kumor- Dyrektor Biura Prewencji KGP, mł. insp. Tomasz Trzos Naczelnik Wydziału w Kiecach CBZC oraz gospodarz dzisiejszego wydarzenia Pan Tomasz Pleban – Starosta Kielecki.

Podczas uroczystości przedstawiciele ministerstw, Policji oraz lokalnych władz podkreślali znaczenie działań edukacyjnych i prewencyjnych skierowanych do osób starszych oraz potrzebę kontynuacji i rozszerzenia programu na inne regiony kraju. Nadinsp. Roman Kuster – Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji podczas swojego wystąpienia podkreślił, że: „Nigdy nie zadzwoni do seniorów z prośbą o przekazanie pieniędzy, złota czy innych kosztowności. Bo prawdziwy policjant nigdy o to nie poprosi w ramach rzekomej akcji. W przypadku takiej rozmowy należy mieć pewność, że to oszustwo”.

Po oficjalnej części inauguracji odbyło się spotkanie edukacyjne, w którym wzięli udział seniorzy z regionu świętokrzyskiego. Uczestnicy wysłuchali prelekcji przedstawicieli różnych instytucji, którzy omówili aktualne zagrożenia oraz sposoby ich unikania:

- st. asp. Alicja Bartłomiejczak z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach – „Metoda na wnuczka i inne zagrożenia, czyli najpopularniejsze przestępstwa przeciwko mieniu”,

- mł. asp. Damian Głuch z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości – „Jestem online. Czy jestem bezpieczny?”,

- Pan Bartosz Pniewski, sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach – „Tajemnica czterech ścian”,

- Pan Piotr Szostakiewicz, notariusz – „Zabezpieczenie na przyszłość”,

- Pani Dariusz Pyk, miejski rzecznik konsumentów – „Kupić czy nie kupić? Prawa konsumenta”.

Spotkanie zakończyło się wymianą doświadczeń i indywidualnymi rozmowami uczestników z prelegentami. Seniorzy otrzymali także materiały edukacyjne oraz informacje na temat instytucji, do których mogą się zwrócić po pomoc w razie problemów prawnych.

W ramach realizacji projektu planowane są kolejne spotkania edukacyjne, które odbędą się we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego. Dzięki temu seniorzy z różnych części regionu będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami, zdobycia praktycznej wiedzy oraz poznania sposobów reagowania na zagrożenia prawne i przestępcze.

Projekt stanowi ważny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa i świadomości prawnej osób starszych. W tym celu opracowano i zaprezentowano broszurę informacyjną dotyczącą zagrożeń z jakimi mogą spotkać się seniorzy oraz jak reagować, by nie dać się oszukać.

Opr. DJ/KT

Źródło: KWP w Kielcach