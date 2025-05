Zagubiony w tłumie chłopiec, szybko trafił pod opiekę mamy Data publikacji 19.05.2025 Powrót Drukuj Dzięki właściwej postawie 40-letniej mieszkanki powiatu kieleckiego, która nie pozostała obojętna wobec 10-latka, który zgubił się w tłumie, chłopiec w niedługim czasie trafił pod opiekę mamy. Kobieta przekazała go kieleckim policjantom, którzy pomogli mu nawiązać kontakt z bliskimi oraz przewieźli go do miejsca zamieszkania, gdzie całego i zdrowego przekazali mamie.

W sobotę po zakończeniu meczu, który był rozgrywany na Exbud Arenie pomiędzy drużynami z Kielc i Częstochowy do policjantów biorących udział w zabezpieczeniu tego sportowego wydarzenia podeszła 40-latka. Kobieta nie była sama, przyprowadziła ze sobą 10-letniego chłopca, na którego zwróciła uwagę w tłumie osób, rozchodzących się po zakończonym spotkaniu. Z jej relacji wynikało, że chłopiec sprawiał wrażenie zagubionego, dlatego też postanowiła zainteresować się jego losem. Jak się okazało, chłopiec w trakcie opuszczania stadionu stracił z pola widzenia grupę, z którą przyszedł na mecz, a ponieważ rozładował się jego telefon nie miał możliwości nawiązania kontaktu ze swoimi bliskimi, nie znał również drogi powrotnej do domu. 10-latkiem zaopiekowali się policjanci z Komisariatu Policji IV w Kielcach, którzy umożliwili mu naładowanie telefonu, aby mógł skontaktować się ze swoją mamą. W związku z tym, iż kobieta miała pod swoją opieką dwoje małych dzieci, co uniemożliwiało jej odebranie swojego syna, mundurowi zawieźli go do miejsca zamieszkania, gdzie chłopiec cały i zdrowy trafił pod opiekę mamy.

Opr. MPK

Źródło KMP w Kielcach