Zatrzymanie pseudokibica - posiadał znaczne ilości narkotyków

W środę kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, na terenie Pińczowa zatrzymali 38-latka. Mężczyzna, mający powiązania ze środowiskiem pseudokibiców, posiadał znaczne ilości narkotyków. Przeszukania samochodu i pomieszczeń mieszkalnych użytkowanych przez zatrzymanego, prowadzone były wspólnie z policjantami pińczowskiej komendy.

Policjanci już od pewnego czasu przyglądali się działalności 38-latka z Pińczowa. Mężczyzna mający powiązania ze środowiskiem pseudokibiców, podejrzewany był o zajmowanie się narkotykowym procederem. W minioną środę, wszelkie wątpliwości i przypuszczenia w tej sprawie zostały rozwiane. Rozwiane i potwierdzone. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, realizując postanowienia prokuratora, wspólnie z kryminalnymi z Pińczowa odwiedzili jedną z posesji na terenie miasta, którą zajmował figurant. Tam dokonali przeszukania samochodu i pomieszczeń mieszkalnych 38-latka. W domu funkcjonariusze zabezpieczyli ponad pół kilograma suszu, ponad 200 gramów proszku i kilka porcji krystalicznej substancji. Zabezpieczone środki, po wstępnych badaniach okazały się marihuaną, amfetaminą i metamfetaminą oraz mefedronem. W samochodzie marki BMW należącym do 38-latka policjanci zabezpieczyli przedmiot przypominający broń palną, który trafił do badań. Ekspertyza wykaże czy jej posiadanie jest legalne.

Zatrzymany został osadzony w policyjnej celi. Dziś został doprowadzony do sądu, gdzie zapadła decyzja o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. 38-latek odpowie m. in. za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Za to przestępstwo może mu grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

