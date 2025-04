Nielegalna hodowla i złe warunki zwierząt Data publikacji 03.04.2025 Powrót Drukuj W miniony poniedziałek jędrzejowscy mundurowi, w ramach udzielanej asysty pracownikom Powiatowego Lekarza Weterynarii, na terenie jednej z posesji w gminie Sobków ujawnili hodowlę psów prowadzoną bez wymaganego zezwolenia. W trakcie czynności ujawniono 60 psów różnych ras oraz 4 koty. Do sprawy zatrzymano parę 48-latków, którzy usłyszeli już zarzuty. Decyzją Prokuratora wobec zatrzymanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru, nie będą mogli także prowadzić działalności polegającej na hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych.

W poniedziałek dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie udzielili asysty pracownikom Powiatowego Lekarza Weterynarii przy przeprowadzeniu kontroli rejonu posesji, jaka miała miejsce w jednej z miejscowości w gminie Sobków. Wykonywane czynności zainicjowane zostały w ramach anonimowego zgłoszenia dotyczącego złych warunków przetrzymywania zwierząt. Początkowo czynności wykonywane przez pracowników weterynarii oraz Urzędu Miasta i Gminy Sobków były utrudniane, właścicielka nie pozwalała wejść na posesję. Po pewnym czasie kobieta postanowiła jednak wpuścić służby.

Na miejscu okazało się, że para 48-latków prowadzi hodowlę zwierząt od około dwóch lat, nie posiadając na to stosownej dokumentacji, a przetrzymywane przez nich zwierzęta były niestety zaniedbane i znajdowały się w nieprzystosowanych do tego warunkach. W trakcie wykonywanych czynności ujawniono w sumie 60 psów różnych ras oraz 4 koty. Ponadto okazało się, że mężczyzna na terenie posesji w jednej z miejscowości w gminie Imielno przetrzymuje dodatkowo 20 psów – te zwierzęta były przetrzymywane w akceptowalnych warunkach, jednak lekarz stwierdził brak obowiązkowych szczepień. Dodatkowo, w pojeździe należącym do 48-latka mundurowi ujawnili i zabezpieczyli karabinek pneumatyczny, który trafi do biegłych na badania balistyczne.

Finalnie para 48-latków została zatrzymana, usłyszeli już zarzuty. Decyzją Prokuratora wobec nich zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru oraz zakaz prowadzenia i nakaz powstrzymania się od prowadzenia działalności polegającej na hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych. Dodatkowo okazało się, że 48-latek odpowie za stosowanie przemocy względem swojej partnerki i jej córki. Finalnie sprawą zajmie się sąd.

Źródło: BS

Źródło: KPP w Jędrzejowie