Dla bezpieczeństwa medyków, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem Data publikacji 18.03.2025 Powrót Drukuj Wczoraj policyjni instruktorzy taktyk i technik interwencji z Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach rozpoczęli cykl szkoleń ratowników medycznych. Medycy pod okiem doświadczonych mundurowych uczą się, jak bronić się przed atakiem agresywnego pacjenta. Przypominamy, że ratownicy medyczni podczas wykonywania swoich obowiązków są funkcjonariuszami publicznymi. Osoby ich atakujące muszą się liczyć z odpowiedzialnością karną.

W ostatnim czasie bardzo niepokojącym zjawiskiem jest nasilenie się agresji wobec niektórych grup zawodowych. Nie tylko policjanci spotykają się z bezpośrednim zagrożeniem, lecz i ratownicy medyczni podczas wykonywania swoich obowiązków. Zmagają się z pijanymi, odurzonymi narkotykami, bądź psychicznie chorymi osobami, którzy decydują się na bezpośredni ich atak. Niestety w nie tak dawnej przeszłości zdarzały się sytuację, że medycy spieszący z pomocą, tracili zdrowie, a nawet życie w wyniku aktów agresji.

By nie dopuścić do takich sytuacji w ramach współpracy pomiędzy świętokrzyską policją, a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach oraz Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach wczoraj funkcjonariusze z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Kielcach rozpoczęli cykl szkoleń dla ratowników medycznych. Podczas zajęć medycy uczą się sposobów odparcia bezpośredniego ataku agresywnej osoby, współdziałania ratowników w takiej sytuacji oraz wykorzystywania technik obezwładniania w momencie bezpośredniego zagrożenia. Co istotne zajęcia są prowadzone nie tylko w sali treningowej, ale również w „naturalnym środowisku” ratowników, czyli w karetce pogotowia, gdzie przestrzeń jest znacznie ograniczona.

Warto nadmienić, że prowadzonym zajęciom przyglądali się instruktorzy taktyk i technik interwencji z poszczególnych komend powiatowych, którzy w najbliższym czasie także będą prowadzić tego typu szkolenia w swoich jednostkach.

Przypominamy! Nie tylko policjanci, ale i ratownicy medyczni podczas wykonywania swoich obowiązków są funkcjonariuszami publicznymi. Korzystają z takiej samej ochrony prawnej, a każdy kto dopuści się znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej, bądź czynnej napaści na ratownika medycznego, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną.

Art. 222. KK

§ 1.Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 223. KK

§ 1. Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 226. KK

§ 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach