Nowi policjanci w garnizonie świętokrzyskim - film Data publikacji 07.03.2025 Powrót Drukuj Dziś w Sali Narad im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” odbyła się uroczystość ślubowania 24 nowo przyjętych funkcjonariuszy. W wydarzeniu uczestniczyła kadra kierownicza garnizonu na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach inspektorem Zbigniewem Nowakiem, obecni byli także zastępcy szefa świętokrzyskich policjantów, komendanci powiatowi i miejski oraz naczelnicy poszczególnych wydziałów. Obecny był także Wojewoda Świętokrzyski Pan Józef Bryk.

O godzinie 10:00 uczestnicy wydarzenia zebrali się w Sali Narad im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego”, to właśnie tu odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów. Jak zawsze atmosfera była podniosła. Kiedy na salę przybył Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Zbigniew Nowak w asyście insp. Tomasza Jarosza, insp. Jacka Cholewy oraz mł. insp. Marcina Chatysa dowódca uroczystości złożył stosowny meldunek rozpoczynając tym samym wydarzenie. A w nim uczestniczył Wojewoda Świętokrzyski Pan Józef Bryk, komendanci powiatowi i miejski, naczelnicy poszczególnych wydziałów, policjanci, a także zaproszone rodziny i bliscy nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Przed podjęciem swojej służby, każdy z przyjętych policjantów złożył ślubowanie na sztandar według roty, którą odczytał Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Zbigniew Nowak. Po chwili szef świętokrzyskich stróży prawa powitał nowych funkcjonariuszy w szeregach formacji. Błogosławieństwa nowo przyjętym do służby udzielił ksiądz kapelan podporucznik Paweł Kowalski.

Inspektor Zbigniew Nowak przywitał wszystkich zgromadzonych, szczególnie nowo przyjętych wskazując, że dzisiejszy dzień jest dla nich niezwykle ważny. „Zobowiązaliście się do tego, że dbać będziecie o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli, nawet z narażeniem życia. To szczególne wyzwanie” – mówił Pan Komendant do młodych policjantów wskazując na znaczenie służby. Słowa podziękowania kierował także do rodzin i bliskich nowo przyjętych. „To Wy jesteście współtwórcami tego sukcesu…proszę Was o wsparcie i o to, abyście zawsze byli przy nich” – mówił inspektor Nowak.

Wojewoda Świętokrzyski Józef Bryk także serdecznie przywitał zgromadzonych na sali. Dziękował za dołączenie do służby dbającej o bezpieczeństwo, zaznaczając, że „ślubowanie to ważny moment zarówno dla policjantów, jak i dla nas”. Mundur to honor i obowiązek – dodawał Wojewoda.

Teraz adeptów czeka kilkumiesięczne szkolenie zawodowe w jednej z policyjnych szkół, gdzie będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa czy taktyk i technik interwencji. Po zakończonym kursie podstawowym policjanci powrócą aby zasilić szeregi jednostek z terenu garnizonu.

Przypominamy, że każdy zainteresowany służbą w Policji znajdzie wszelkie informacje dzwoniąc na numer 47 802 16 51 oraz 47 802 16 56 lub w zakładce REKRUTACJA na stronie świętokrzyskiej Policji.

Opr. MŚ