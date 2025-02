Nielegalny alkohol Data publikacji 04.02.2025 Powrót Drukuj Blisko 340 litrów nielegalnego alkoholu oraz aparaturę do domowej produkcji zabezpieczyli staszowscy kryminalni na terenie jednej z posesji w gminie Osiek. 59-latek zatrzymany został w trakcie produkcji, alkoholu nie mając do tego stosownego zezwolenia. Zgodnie z obowiązującym prawem grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie ustalili, że jeden z mieszkańców gminy Osiek może posiadać nielegalny alkohol oraz aparaturę do jego produkcji. W poniedziałkowe popołudnie mundurowi zapukali do drzwi domu 59- latka. Mężczyzna twierdził, że nie wie z czym związana jest ,,wizyta” funkcjonariuszy zarzekając się, że nie produkuje żadnego alkoholu. Przeszukanie pomieszczeń mieszkalnych faktycznie nie przyniosło żadnego rezultatu, jednak kilka dziesięciokilogramowych opakowań cukru utwierdzało kryminalnych w przekonaniach, z którymi przyjechali. Na poddaszu budynku gospodarczego mundurowi znaleźli aparaturę do produkcji alkoholu, ale nie tylko. Kryminalni zabezpieczyli blisko 340 litrów alkoholu etylowego. Nie był to jednak koniec kłopotów 59- latka. Dodatkowo posiadał on 1600 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzowych.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Za nielegalną produkcję alkoholu zgodnie z Ustawą o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych mężczyzna usłyszy zarzuty. Finalnie może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Opr. JSz

Źródło: KPP w Staszowie