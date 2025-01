Babciu i dziadku nie wierz hienom i wilkom złym Data publikacji 21.01.2025 Powrót Drukuj „Na przekór hienom i wilkom złym” to utwór, który został stworzony dla wszystkich babć i dziadków. Przestrzega on przed oszustami, którzy licząc na dobroduszność seniorów, czyhają na ich oszczędności. W dniu ich święta, przy okazji wręczania upominków, przypomnijmy najbliższym o sposobach działania oszustów oraz by nie dawali wiary w historie przekazywane podczas telefonicznych rozmów.

Przypominamy.

Policjanci, nauczyciele, duchowni, muzycy, seniorzy oraz uczniowie postanowili wesprzeć osoby starsze, które często padają ofiarami bezdusznych i bezwzględnych przestępców. Mimo licznych apeli i działań profilaktycznych w wielu przypadkach seniorzy tracą oszczędności swojego życia. Z inicjatywy skarżyskich stróżów prawa powstała kolejna odsłona projektu „Drużyna z Naszego Podwórka”. Do zespołu dołączyli seniorzy ze skarżyskiego zespołu Perły z Lamusa na czele ze swą liderką Anną Tchórzewską znaną z występów w programie „The Voice Senior”. Na świat przyszła piosenka „Na przekór hienom i wilkom złym”. Tekst do utworu napisał komisarz Jarosław Gwóźdź, a głównym architektem melodii był Włodzimierz Sojka, muzyk, literat i dyrektor skarżyskiej szkoły muzycznej. Piosenka w durrowej optymistycznej tonacji obrazuje w skrócie codziennie ludzkie życie na przestrzeni mijającego czasu. Od wiosny do życiowej jesieni. Zamysłem autorów było studyjne nagranie utworu wraz z klipem video oraz jego promocja wśród jak najszerszego grona odbiorców. Po wielu godzinach studyjnych nagrań instrumentów i vocali powstał videoclip.

Mimo licznych działań, podejmowanych inicjatyw oraz apeli nadal zdarzają się sytuacje, gdzie seniorzy odbierając telefoniczne połączenia dają wiarę, w wyssane z palca historie. Oszuści często podszywają się pod najbliższych, przekazując iż są sprawcami wypadków drogowych i by uniknąć odpowiedzialności potrzebują finansowej pomocy. Równie często telefon przekazywany jest „policjantowi” bądź „prokuratorowi”, potwierdzającego opowiedzianą historie i zapewniającego, iż tylko wpłata znacznej sumy pieniędzy może pomóc.

Należy pamiętać, że policjanci, prokuratorzy, bądź sędziowie nigdy nie informują telefonicznie o swoich działaniach oraz nie proszą o przekazywanie im żadnych, nawet niewielkich sum pieniędzy. W przypadku usłyszenia tego typu prośby należy natychmiast się rozłączyć i zadzwonić pod nr telefonu 997 bądź 112.