„Tibia” – rzadkiej klasy specjalista

Od kilku dni w szeregach świętokrzyskiej Policji, służbę pełni wysokiej klasy ekspert. „Tibia" to półtoraroczna suczka rasy Owczarek Niemiecki, która wraz ze swoim przewodnikiem asp. szt. Grzegorzem Wawrzyckim zakończyła 4 miesięczne szkolenie, dzięki czemu po raz pierwszy w naszym garnizonie pełni służbę specjalista do wyszukiwania zapachu ludzkich zwłok. Wszystko to dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez swojego pupila. Policjanci natomiast w wielu przypadkach nie wyobrażają sobie służby bez czworonożnych funkcjonariuszy. To właśnie służbowe psy często doprowadzają stróżów prawa do zaginionych osób, sprawców przestępstw, bądź wskazują mundurowych m.in. miejsca ukrycia zakazanych środków. Od kilku dni, po raz pierwszy w szeregach świętokrzyskich mundurowych, a dokładnie precyzując w Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach służbę rozpoczął czworonożny specjalista, niezwykle rzadkiej kategorii. Półtora roczna suczka „Tibia” rasy Owczarek Niemiecki to ekspert do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich, która zakończyła wraz ze swoim przewodnikiem asp. szt. Grzegorzem Wawrzyckim 4 miesięczne wymagające szkolenie. Jego program oprócz wyszukiwania zapachów w pomieszczeniu, na lądzie, pod powierzchnią ziemi, na ziemi i nad ziemią, obejmowało również elementy posłuszeństwa oraz zdolność pokonywania przeszkód.

Tego typu specjalista jak „Tibia” wkracza do działania, kiedy poszukiwania budzą skrajne emocje. Należy jednocześnie zaznaczyć, że jednym z narzędzi wspomagających szybkie i skuteczne odnalezienie miejsca występowania zapachu zwłok ludzkich jest właśnie pies służbowy. Dotychczasowo w tego typu przypadkach pomocy udzielali nam funkcjonariusze z innych województw, bądź przewodnicy z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń. Natomiast teraz nasze działania będą szybsze, a w razie wystąpienia takiej potrzeby, to my będziemy mogli się odwdzięczyć. Wszystko to jest możliwe dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Kielcach, które to przeznaczyło blisko 12 000 złotych.

Źródło: KWP w Kielcach