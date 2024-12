„Odblask ratuje życie” - film Data publikacji 12.12.2024 Powrót Drukuj „Odblask ratuje życie” pod takim hasłem świętokrzyscy policjanci wspólnie z Kabaretem Skeczów Męczących zrealizowali profilaktyczny spot, promujący noszenie elementów odblaskowych. Przypominamy, że dzięki nawet niewielkiemu odblaskowemu elementowi pieszy może być dostrzeżony przez kierującego samochodem z odległości ponad 100 metrów i w rezultacie uratować jego życie.

Bezpieczeństwo na drodze to nasza wspólna sprawa, dlatego świętokrzyscy policjanci w porozumieniu ze znanym i lubianym Kabaretem Skeczów Meczących w ramach poprawy oraz promocji bezpiecznych zachowań na drodze zrealizowali spot, którego celem jest zachęcanie do noszenia elementów odblaskowych. Tytuł spotu nie jest przypadkowy. Należy podkreślić, że w wielu przypadkach nawet ten najdrobniejszy odblask jest „światełkiem”, który daje szanse kierowcy na zauważenie pieszego, a pieszemu na bezpieczne dotarcie do celu.

„Odblask ratuje życie” to hasło powinno być odmieniane przez każdy przypadek w drodze do poprawy bezpieczeństwa i unikania zdarzeń z udziałem pieszych.

