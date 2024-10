Posterunek Policji w Bogorii ponownie znalazł się na mapie naszego województwa

Budowa nowoczesnego budynku, instalacja najnowszego wyposażenia, przygotowanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, gospodarczych oraz do obsługi interesantów. To już za nami. Od 30 października 2024 roku bogoryjscy policjanci pełnią służbę w nowej siedzibie, przy ul. Południowej 7B. Tym samym jednostka w randze posterunku oficjalnie powróci do Bogorii po 12 latach.