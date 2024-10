Skuteczny „strzał” w nielegalną broń i amunicję Data publikacji 25.10.2024 Powrót Drukuj Ponad tysiąc sztuk amunicji, kilka pistoletów oraz broń długa – to bilans przeprowadzonych w tym tygodniu działań policjantów na terenie województwa świętokrzyskiego. Przed sądem stanie sześciu mężczyzn. 54-latek z gminy Morawica, 64-letni mieszkaniec gminy Zagnańsk, 59-latek z powiatu Włoszczowskiego, 41 i 39- latek z Bodzentyna oraz 49-latek z powiatu Jędrzejowskiego. Osoby te odpowiedzą m.in. za przestępstwo nielegalnego posiadania broni i amunicji.

W tym tygodniu Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wspólnie z policjantami poszczególnych jednostek przeprowadził skoordynowane działania, które miały na celu ujawnienie i zabezpieczenie nielegalnie posiadanej broni i amunicji.

W poniedziałek u 54-latka z gminy Morawica kryminalni zabezpieczyli 432 sztuki amunicji. Mężczyzna nie posiadał zezwolenia do jej posiadania. Do drugiego zatrzymania doszło w środę. Świętokrzyscy kryminalni od jakiegoś czasu podejrzewali, że 64-letni mieszkaniec gminy Zagnańsk może nielegalnie posiadać broń i amunicję. Wsparci przez funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego, Wydziału Dochodzeniowo Śledczego, Wydziału Postępowań Administracyjnych oraz kryminalnych z komendy miejskiej i pierwszego komisariatu złożyli mężczyźnie służbową wizytę, ich podejrzenia się potwierdziły. W różnych miejscach na terenie posesji oraz domu 64-latka, mundurowi co chwilę znajdowali różnego rodzaju broń i amunicję oraz uzbrojenie oraz części od starych wozów bojowych. Zabezpieczone zostało m.in. 244 sztuki amunicji kaliber 7.5 mm, rewolwer załadowany nabojami oraz strzebla kurkowa dwulufowa. Duża część ujawnionych przedmiotów to pozostałości za czasów wojny, których posiadanie może być niezgodne z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wśród dużej ilości zabezpieczonych militariów były również kły z kości słoniowej oraz blisko 50 000 dolarów amerykańskich. Funkcjonariusze będą ustalać czy pieniądze nie pochodzą z przestępczego procederu. Warte podkreślania jest to, że cześć broni schowana była pod dwoma hałdami drewna opałowego. 64-latek usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania broni i amunicji.

W czwartek policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie wkroczyli do jednego z domów w gminie Krasocin. Funkcjonariusze mieli informację, że mieszkający tam mężczyzna posiada broń i amunicję, nie mając wymaganego zezwolenia. Przypuszczenia mundurowych potwierdziły się, gdy w jednym z budynków znajdujących się na terenie posesji ujawnili 560 sztuk amunicji, karabin maszynowy z dwoma magazynkami oraz broń krótką. Arsenał schowany był w metalowej szafie. 59-latek został zatrzymany, a broń i amunicja zabezpieczona. Mężczyzna usłyszał już zarzut, a jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Także wczoraj mundurowi sprawdzili dwa adresy w gminie Bodzentyn. Podejrzenia i tym razem się potwierdziły. W toku przeszukań policjanci zabezpieczyli dwie sztuki przerobionej broni typu wiatrówka na amunicję ostrą kaliber 5,6 mm. Z nielegalnego posiadania broni tłumaczyć będzie się dwóch mężczyzn w wieku 41 i 39-lat.

Dziś rano jędrzejowscy kryminalni służbowo odwiedzili mieszkańca gminy Małogoszcz. I tym razem „strzał” okazał się celny. Zabezpieczone zostało 7 sztuk amunicji oraz nabój do karabinu AK47. W tej sprawie odpowiadał będzie 49-latek.

Zgodnie z artykułem 263 § 2 kodeksu karnego — kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Opr. AM

Źródło: KWP w Kielcach