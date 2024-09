Wygrany radiowóz przekazali do walki z powodzią – piękny gest ostrowieckich policjantów Data publikacji 18.09.2024 Powrót Drukuj Dziś w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbyło się spotkanie ze zwycięzcami turnieju par patrolowych. Szef świętokrzyskich policjantów inspektor Grzegorz Napiórkowski gratulował nie tylko sukcesu w zawodach ale także bohaterskiej postawy. Sierżant sztabowy Michał Zięba i starszy posterunkowy Rafał Połetek zdecydowali się przekazać wygrany w turnieju radiowóz do służby na terenach dotkniętych powodzią. Pomysł znalazł uznanie i poparcie kierownictwa naszego garnizonu i już niedługo trafi do policjantów z Kłodzka.

Zaledwie kilka dni temu zakończył się XXVIII Finał Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku”. Prestiżowe zawody rozgrywane w słupskiej szkole policji cieszą się dużym uznaniem, biorą w nich udział najlepsi policjanci w kraju. Tegoroczną edycję wygrali reprezentanci naszego garnizonu.

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Grzegorz Napiórkowski zaprosił do swojego gabinetu sierż. szt. Michała Ziębę i st. post. Rafała Połetka, którym osobiście gratulował ogromnego sukcesu. W spotkaniu uczestniczyli zastępcy szefa świętokrzyskich policjantów – insp. Zbigniew Nowak i mł. insp. Marcin Chatys, a także szefowie ostrowieckiej jednostki – insp. Zbigniew Wilk, mł. insp. Krzysztof Panaszewski. Policjanci służący na co dzień w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim odebrali także podziękowania i gratulacje z rąk Pani Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Kielcach insp. Marzeny Piórkowskiej.

Podczas spotkania okazało się, że policyjny instynkt i naturalna chęć do niesienia pomocy nigdy nie zasypiają. Jedną z nagród w wygranych zawodach był policyjny radiowóz, który miał trafić do ostrowieckiej komendy. Policjanci wyszli z inicjatywą przekazania go do służby na terenach dotkniętych powodzią. W obliczu tragedii, z którą zmagają się mieszkańcy południowo zachodniej Polski, to właśnie tam najbardziej potrzebny jest sprzęt i każda pomoc. Szlachetny pomysł i piękny gest poparło kierownictwo naszego garnizonu. Już niebawem radiowóz trafi do policjantów w Kłodzku, aby tam funkcjonariusze mogli nieść pomoc potrzebującym.

Opr. MŚ

Źródło: KWP w Kielcach