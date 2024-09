XXXII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego z udziałem policjantów Data publikacji 03.09.2024 Powrót Drukuj Dziś w kieleckim ośrodku wystawienniczym rozpoczął się XXXII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Jest to wystawa, która od lat cieszy się bardzo dużą popularnością wśród wystawców oraz gości z całego świata. Wśród nich nie mogło zabraknąć policjantów, na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach insp. Grzegorzem Napiórkowskim. Warto dodać, że od dziś do ostatniego dnia wystawy, w rejonie kieleckich targów, świętokrzyscy policjanci będą podejmować szereg działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz płynność ruchu.

Tradycyjnie we wrześniu Targi Kielce zmieniają się w miejsce spotkań najważniejszych przedstawicieli przemysłu obronnego na świecie. MSPO każdego roku wpisuje się w globalną sytuację geopolityczną, a tegoroczny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego odbywa się pod znakiem jubileuszu wstąpienia Polski do NATO. Na stoiskach polskich i światowych liderów branży obronnej prezentowane są śmigłowce, sprzęt pancerny i rakietowy, materiały wybuchowe oraz sprzęt i materiały wojsk chemicznych. To nie wszystko, gdyż podczas MSPO firmy prezentują nowoczesną technikę łączności, sprzęt radioelektroniczny i optoelektroniczny. Na wystawie znaleźć można również uzbrojenie i specjalistyczny sprzęt m.in. Policji, artykuły żywnościowe i urządzenia do przygotowywania posiłków oraz przechowywania i transportu żywności, urządzenia i sprzęt infrastruktury obronnej, sprzęt inżynieryjny, różnego rodzaju mundury i materiały medyczne.

W uroczystej gali otwarcia udział wziął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, Wicepremier Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Aktywów Państwowych Jakub Jaworski oraz Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. W wydarzeniu udział wzięli także poszczególni ministrowie, posłowie, senatorowie, lokalni włodarze, a także przedstawiciele służb mundurowych. Podczas MSPO nie mogło zabraknąć również policjantów na czele z insp. Grzegorzem Napiórkowskim, który po uroczystym otwarciu wizytował wystawę i zapoznawał się z ofertami różnych firm wraz ze swoimi zastępcami insp. Tomaszem Jaroszem oraz mł. insp. Marcinem Chatysem.

Nasza obecność na tego typu wydarzeniach jest obowiązkowa, gdyż praktycznie co roku wprowadzane są w służbie innowacje służące funkcjonariuszom oraz zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa w Polsce.

MSPO, to nie tylko wystawa ale także szereg działań świętokrzyskich funkcjonariuszy w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebiegu jej trwania oraz płynności ruchu na pobliskich ulicach. Mundurowi przez cały czas trwania imprezy wystawienniczej zabezpieczają pobliskie skrzyżowania dróg, a także inne miejsca, tak aby nie doszło do żadnych zagrożeń oraz zdarzeń drogowych.

