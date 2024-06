Wyłoniliśmy najlepszego policjanta ruchu drogowego naszego garnizonu Data publikacji 31.05.2024 Powrót Drukuj Po całym, intensywnym dniu zmagań, podczas którego łącznie 14 policjantów rywalizowało w sześciu konkurencjach, został wyłoniony najlepszy w naszym województwie funkcjonariusz ruchu drogowego. Wszystkim uczestnikom, lecz w szczególności zwycięzcom w imieniu szefa świętokrzyskich stróżów prawa pogratulował m.in. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Tomasz Jarosz. Warto podkreślić, że dwóch najlepszych funkcjonariuszy będzie reprezentowało nasz garnizon w ogólnopolskich zawodach.

Dziś tuż po godzinie 8:00 w sali wykładowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach rozpoczęły się zawody o miano najlepszego policjanta „Świętokrzyskiej Drogówki”. Tuż po meldunku, który wiceszefowi świętokrzyskich stróżów prawa złożył Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Kielcach podinsp. Artur Putowski, wszystkich zgromadzonych serdecznie przywitał insp. Tomasz Jarosz, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Chwilę później zastępca szefa świętokrzyskich policjantów oficjalnie otworzył 34. finał wojewódzkiego konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Następnie po wylosowaniu numerów startowych, funkcjonariusze rozpoczęli zmagania.

Pierwsza konkurencja, do której przystąpili mundurowi, to test wiedzy. W ciągu 45 minut, uczestnicy musieli odpowiedzieć na 36 pytań, zawierających tematykę z zakresu ustaw: prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami oraz o transporcie drogowym. Nie zabrakło także pytań sprawdzających wiedzę z zakresu kodeksu karnego, wykroczeń, postępowania karnego, a także przepisów służbowych.

Funkcjonariusze nie mieli zbyt wiele czasu na odpoczynek, gdyż ponownie musieli wziąć w dłonie długopisy, by przystąpić do kolejnego testu. Tym razem na odpowiedzi czekało 16 pytań ze znajomości zasad udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Bezpośrednio po tym, uczestnicy zawodów przystąpili do kolejnej konkurencji, której zadaniem było sprawdzenie praktycznych umiejętności udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. W tym przypadku ocenie punktowej podlegały czynności ratownicze podjęte na miejscu zdarzenia w stosunku do osoby nieprzytomnej z brakiem prawidłowego oddechu oraz prowadzenie resuscytacji krążeniowo - oddechowej w czasie 2 minut.

Po kilkuminutowej przerwie, policjanci wsiedli do autokaru, by stawić się na konkurencji wymagającej wprawnego oraz i opanowania. Zgodnie z założeniem strzeleckiej konkurencji, każdy z funkcjonariuszy musiał jak najszybciej przebiec 100 metrowy odcinek, a po zajęciu stanowiska, oddać 10 strzałów do tarcz.

Kolejna, widowiskowa konkurencja odbyła się na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. 1000-lecia PP. W tym właśnie miejscu, przy wyłączonej sygnalizacji świetlnej, został przeprowadzony sprawdzian praktycznych umiejętności kierowania ruchem drogowym. Warto zaznaczyć, iż to skrzyżowanie charakteryzuje się bardzo dużym natężeniem ruchu i nie wybacza błędów, które wówczas widoczne są jak na dłoni.

Kolejne dwie konkurencje odbyły się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Tam zadaniem funkcjonariuszy, było umiejętne przejechanie radiowozem wyznaczonej części toru. W pewnym miejscu należało w odpowiedni sposób pozostawić auto, przebiec 100 metrowy odcinek, a następnie wsiąść za kierownicę pojazdu, by dojechać do mety. Następnie po założeniu kombinezonu mundurowi, przystąpili do bardzo wymagającej części, jaką jest jazda sprawnościowa motocyklem. Tor został przygotowany w taki sposób, by dokładnie zweryfikować umiejętności policyjnych motocyklistów, którzy często pełnią służbę na tego typu maszynach, w dynamiczny sposób.

W czasie gdy funkcjonariusze z Komend Powiatowych i Komendy Miejskiej Policji w Kielcach rywalizowali, ich naczelnicy uczestniczyli w naradzie poświęconej bezpieczeństwu na drogach. Szefowie Wydziałów Ruchu Drogowego z całego województwa podejmowali wiele ważnych tematów, a także analizowali obecny stan bezpieczeństwa, by podjąć kolejne kroki, pozwalające na jego poprawę.

Po podliczeniu punktów wszystkich zawodników, przyszedł czas na podsumowanie oraz wyłonienie zwycięzców. W uroczystości zakończenia, oprócz zawodników i ich naczelników, udział wziął m.in. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Tomasz Jarosz, Dyrektor Biura Wojewody Pan Łukasz Mucha, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, Wiceprezydent Miasta Kielce Pan Piotr Rogula, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa świętokrzyskiego Jerzy Kaniewski oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Pan Marek Halicki.

W pierwszej kolejności wszyscy policjanci uczestniczący w zawodach, a także ich naczelnicy otrzymali gratulacje oraz upominki z rąk przedstawiciela WORD w Kielcach, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Kielcach oraz Przewodniczącego ZW NSZZP województwa świętokrzyskiego.

Po tym przyszedł czas na uhonorowanie najlepszych funkcjonariuszy w poszczególnych konkurencjach.

Najlepszym zawodnikiem w konkurencji - test wiedzy został:

- st. sierż. Mateusz Gajek z KPP w Jędrzejowie

Najlepszym zawodnikiem w konkurencji - strzelanie z broni został:

- mł. asp. Kamil Prasał z KPP w Końskich

Najlepszym zawodnikiem w konkurencji kierowania ruchem drogowym na skrzyżowaniu został:

- mł. asp. Kamil Prasał z KPP w Końskich

Najlepszym zawodnikiem w konkurencji - jazda sprawnościowa motocyklem został:

- st. sierż. Mateusz Gajek z KPP w Jędrzejowie

Najlepszym zawodnikiem w konkurencji - jazda sprawnościowa samochodem został:

- mł. asp. Artur Morys z KMP w Kielcach

Najlepszym zawodnikiem w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach został:

- st. sierż. Mateusz Gajek z KPP w Jędrzejowie

Po pamiątkowym zdjęciu wyróżnionych policjantów przyszedł czas na najważniejszy moment zawodów, jakim jest ogłoszenie wyników.

Na trzecim miejscu podium stanął st. sierż. Mateusz Gajek reprezentujący KPP w Jędrzejowie. Lepszym okazał się mł. asp. Dawid Korciba z KPP w Busku Zdroju, który uplasował się na drugim miejscu. Natomiast Pierwsze miejsce w 34. Edycji Wojewódzkiego Finału Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Ruchu Drogowego zdobył mł. asp. Kamil Prasał, reprezentant KPP w Końskich. Zwycięzcom pogratulował i wręczył nagrody Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Tomasz Jarosz, Dyrektor Biura Wojewody Pan Łukasz Mucha, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, Wiceprezydent Miasta Kielce Pan Piotr Rogula

Warto zaznaczyć, że mł. asp. Kamil Prasał i mł. asp. Dawid Korciba będą reprezentować nasze województwo podczas Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”, który w tym roku odbędzie się w czerwcu w Poznaniu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Nagrody, puchary oraz upominki ufundował: Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa świętokrzyskiego, Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz PZU.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach