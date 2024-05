Blisko pół tony narkotyków, prekursorów i substancji do ich wytwarzania zabezpieczyli jędrzejowscy kryminalni Data publikacji 13.05.2024 Powrót Drukuj W minioną środę jędrzejowscy kryminalni zajmujący się przestępczością narkotykową zatrzymali cztery osoby. Sprawa dotyczy narkotyków, a początkowa jej realizacja miała miejsce w styczniu 2023 roku. W wyniku działań funkcjonariuszy zwalczających przestępczość narkotykową zatrzymano łącznie dziewięć osób, zlikwidowano magazyn z narkotykami oraz laboratorium gdzie je wytwarzano. Wśród zarzutów, które przedstawiono zatrzymanym często powtarza się udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Dzięki działaniom duże ilości nielegalnych substancji nie trafią już na rynek.

O początkach sprawy informowaliśmy w styczniu 2023 roku. Wtedy, na terenie gminy Imielno, kryminalni z Jędrzejowa trafili na trop kilku osób zajmujących się narkotykowym procederem. Okazało się, że na jednej z posesji przestępcy zorganizowali magazyn z nielegalnymi substancjami. Policjanci zatrzymali wtedy 4 osoby w wieku od 30 do 38 lat. Zabezpieczono także około 10 litrów płynnej amfetaminy, blisko 40 kilogramów 4CMC, tytoń bez polskich znaków akcyzy i kilka litrów przemysłowego spirytusu. Podczas działań policjanci znaleźli dodatkowo jednostkę broni palnej.

Spośród zatrzymanych mieszkańców powiatu troje usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków, jeden z nich dodatkowo odpowie za nielegalne posiadanie broni palnej. Cała trójka objęta została tymczasowym aresztem. Czwartemu z zatrzymanych przyjdzie odpowiedzieć za posiadanie narkotyków.

Kolejna odsłona sprawy miała miejsce na początku października ubiegłego roku w Częstochowie. Jędrzejowscy kryminalni ustalili, że tam działało laboratorium gdzie wyprodukowano „styczniowe” narkotyki. Na jednej z posesji zatrzymano 45-latka oraz zabezpieczono około 430 litrów chemikaliów. Były to półprodukty służące do wytwarzania narkotyków, gotowe narkotyki oraz poprodukcyjne odpady. Mężczyzna usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania narkotyków, objęty został także aresztem tymczasowym. Policjanci zabezpieczyli także mienie w postaci pieniędzy i biżuterii o łącznej wartości blisko 60 tysięcy złotych.

Kryminalni nadal intensywnie pracowali przy sprawie. W minioną środę na terenie Jędrzejowa zatrzymali 4 osoby w wieku od 23 do 37 lat. Przy nich zabezpieczono płynną amfetaminę, klefedron i marihuanę o łącznej wadze około 7 kilogramów, 35 kg wypełniaczy i półproduktów do wytwarzania narkotyków oraz sprzęt służący do porcjowania, obróbki i przechowywania tych substancji. Dodatkowo 23-latek posiadał broń gazową, na którą wymagane jest zezwolenie. Spośród zatrzymanych trzy osoby usłyszały zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a dwie z nich dodatkowo wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. W miniony piątek sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu trzech z zatrzymanych.

