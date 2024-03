Odpowiadamy na apel RCKiK i oddajemy cząstkę siebie Data publikacji 27.03.2024 Powrót Drukuj W myśl hasła „pomagamy i chronimy” dziś świętokrzyscy policjanci stawili się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Funkcjonariusze odpowiedzieli na apel pracowników RCKiK, którzy informują o bardzo niskim poziomie stanu koncentratu czerwonych krwinek, niemalże każdej grupy krwi. Warto zaznaczyć, iż to nie pierwsza w tym roku akcja honorowej zbiórki krwi, w którą włączyli się świętokrzyscy stróże prawa i z pewnością nie ostatnia.

Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach informują, że obecnie znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy odnotowujemy bardzo niski poziom stanu koncentratu czerwonych krwinek, niemalże każdej grupy krwi. Należy wspomnieć, że stan poszczególnych grup krwi jest dramatycznie niski. Z uwagi, iż krew jest lekiem, którego nie da się zastąpić i jest on niezbędny dla ratowania życia i zdrowia pacjentów w szpitalach, świętokrzyscy policjanci postanowili wspomóc potrzebujące osoby.

Dziś rano świętokrzyscy policjanci zgłosili się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, by odpowiedzieć na apel pracowników RCKiK, honorowo oddać krew i jednocześnie pomóc poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach. W ciągu kilku godzin, kilkunastu mundurowych oddało cząstkę siebie, która zostanie przekazana do szpitali w celu ratowania życia.

Korzystając z okazji przyłączamy się do apelu RCKiK w Kielcach, by wszyscy którzy mogą wziąć udział w podobnych akcjach, nie bali się i nie wierzyli ogólnie panującym stereotypom. Osoby oddające krew nie muszą tego robić systematycznie. Podczas zabiegu nie ma możliwości zarażenia się jakimikolwiek chorobami.

Warto podkreślić, że nawet jednorazowe oddanie krwi niesie za sobą zalety. Oprócz pomocy osobie potrzebującej, sam dawca ma szansę sprawdzić swój stan zdrowia.

W dzisiejszą akcję honorowego oddawania krwi włączyli się w głównej mierze funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, lecz obecni byli także mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Kielcach oraz stróże prawa z Wydziału w Kielcach CBZC.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach