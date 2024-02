Stadionowe manewry kieleckiej prewencji Data publikacji 06.02.2024 Powrót Drukuj Dziś około 300 policjantów z kieleckiego oddziału prewencji oraz funkcjonariuszy z Nieetatowego Pododdziału Prewencji uczestniczyło w ćwiczeniach na stadionie przy ul. Ściegiennego, które zostały zorganizowane przez Sztab Policji komendy wojewódzkiej. Doskonalenie działania na terenie obiektu, gdzie rozgrywane są mecze ekstraklasy zdecydowanie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa. W przypadku, gdy policjanci musieliby interweniować na stadionie, znajomość tej areny usprawni działania funkcjonariuszy.

Oddział Prewencji Policji w Kielcach tworzy liczna grupa mundurowych, którzy każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców województwa. Funkcjonariusze tej specyficznej jednostki nie tylko w służbie patrolowej wspomagają kieleckie komisariaty, a także komendy powiatowe. Szczególnie docenić należy fakt, iż funkcjonariusze oddziału prewencji, często wspierani przez mundurowych z Nieetatowego Pododdziału Prewencji biorą udział w zabezpieczaniu wszelkiego rodzaju wydarzeń. Ci policjanci dbają o bezpieczeństwo podczas imprez masowych, sportowych, a także różnego rodzaju manifestacji oraz przemarszów i co warto zaznaczyć, nie tylko na terenie naszego województwa. Ta trudna i wymagająca służba potrzebuje nie lada przygotowania.

Dziś na stadionie Suzuki Arena przy ul. Ściegiennego wspomniani policjanci uczestniczyli w ćwiczeniach, zorganizowanych przez Sztab Policji komendy wojewódzkiej. Specyfika takiego obiektu sprawia, że należy trenować elementy działań w przypadku, kiedy mundurowi będą musieli interweniować na jego terenie. Symulacja różnych wydarzeń stadionowych zdecydowanie wpłynie na szybkość i skuteczność w realnej sytuacji.

O skuteczności naszych policjantów, a także zasadności prowadzenia tego typu ćwiczeń może świadczyć sytuacja, która miała miejsce blisko rok temu podczas piłkarskiego meczu pomiędzy drużynami Korony Kielce i Radomiaka Radom. Krótko przypominając należy stwierdzić, iż pseudokibice obu stron nie pokazali się z najlepszej strony, a sędzia dwukrotnie zmuszony był do przerwania rozgrywki. Kulminacyjnym momentem okazała się 89 minuta spotkania. Wtedy to, pseudokibice odpalili race, a dodatkowo jedni z nich podpalili koszulki i szaliki gospodarzy, co zaogniło sytuację. Niezbędna na miejscu była interwencja funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji z Kielc i Radomia. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji mundurowych, emocje kibiców obu stron zostały skutecznie ostudzone. W związku ze zdarzeniami, do których doszło na trybunach policjanci zatrzymali łącznie siedmiu mężczyzn.

Opr. MŚ/DJ

Źródło: KWP w Kielcach