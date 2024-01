Policjant z pasją trenera Data publikacji 31.01.2024 Powrót Drukuj Bakcyla do sportu „złapał” będąc już dzieckiem, zamiłowanie do piłki nożnej mając 11 lat. Wówczas to zaczął zdzierać kolana od murawy jako zawodnik w drużynach młodzieżowych, aż po grę w kategoriach juniorów starszych. Dziś, po blisko trzech dekadach nadal biega po boisku, jednak w nieco innej roli. Umiejętnościami zdobytymi jako zawodnik dzieli się z dziećmi. Mowa o połanieckim dzielnicowym, mł. asp. Michale Walczyku.

Mł. asp. Michał Walczyk, bo to o nim mowa obecnie pełni służbę jako dzielnicowy w Komisariacie Policji w Połańcu. Policyjny mundur założył w 2012 roku. Od samego początku związany jest ze staszowską komendą, której również podlega połaniecki komisariat Policji. Na początku służbę pełnił w Ogniwie Patrolowo- Interwencyjnym, od 2022 roku kontynuuje ją jako dzielnicowy terenów miasta i gminy Oleśnica. Każdy może zwrócić się do niego o pomoc i poradę, a także przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Będąc w piątej klasie szkoły podstawowej, wówczas to jako 11-letni chłopiec rozpoczął przygodę z piłką nożną w klubie MKS Czarni Połaniec. Tam grał w drużynach młodzieżowych, aż do kategorii juniorów starszych. Tak zaszczepił w sobie pasję do piłki nożnej i kontynuował ją przez kolejne lata. Licencja sędziowska, kursy trenera piłki nożnej, zamiłowanie do sportu w połączeniu z praktycznym doświadczeniem postanowił wykorzystać do pracy z młodzieżą. Doskonale godzi obowiązki służbowe z pracą trenerską w klubie Baszty Rytwiany, która jest filialnym klubem ekstraklasowej drużyny Rakowa Częstochowa. Obecnie szkoli drużynę chłopców z rocznika 2014. Akademia, w której z dziećmi pracuje nasz dzielnicowy należy do elitarnego grona szkółek certyfikowanych. Wysokie standardy przyjęte w Programie Certyfikowanych Szkółek Piłkarskich gwarantują, iż szkółka piłkarska, która otrzymała certyfikat PZPN prezentuje odpowiedni poziom szkolenia weryfikowany przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Jak mówi dzielnicowy pracę trenerską traktuje przede wszystkim jako hobby, z którego czerpie wiele radości i satysfakcji. Dzieciom oprócz rozwijania w nich chęci do aktywności fizycznej chce przekazać odpowiednie wzorce społeczne. Mł. asp. Michał Walczyk przestrzega młodych sportowców przed różnego rodzaju zagrożeniami, ale promuje również bezpieczne zachowania i uczy wzajemnego szacunku. Policjant przyznaje również, że tego typu hobby bez wątpienia wpływa na podniesienie jego sprawności fizycznej, która niezbędna jest w służbie policjanta.

Marzeniem i celem naszego mundurowego kolegi jest „wychowanie” podopiecznego, który jako zawodnik zagra na szczeblu centralnym jako młodzieżowiec, a następnie na szczeblu ekstraklasy i reprezentacji kraju.

Swoją postawą mł. asp. Michał walczyk pokazuje jak służbę w Policji i własną pasję można połączyć w taki sposób, aby pomagać i jednocześnie działać w społeczności lokalnej, by tam zarażać pasją, entuzjazmem i wzajemnym szacunkiem. Trzymamy kciuki za dzielnicowego i życzymy mu realizacji wszystkich planów i zamierzeń!

Opr. JSz

Źródło: KPP w Staszowie