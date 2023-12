Szlachetna Paczka od świętokrzyskich policjantów Data publikacji 14.12.2023 Powrót Drukuj Udział policjantów w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka stał się już tradycją. W tym roku, dzięki dużej ofiarności mundurowych, pomoc otrzymała nie tylko jedna rodzina. Wszystkie zakupione rzeczy już jutro zostaną dostarczone do pana Jerzego z rodziną oraz pana Romana.

Włączając się do akcji Szlachetna Paczka, świętokrzyscy policjanci wykazali się dużą ofiarnością. Okazało się, że dzięki zebranym środkom, w tym roku będziemy w stanie pomóc nie tylko jednej rodzinie. Lodówka, odkurzacz i inny sprzęt AGD, odzież, pościel a także żywność i środki czystości już w piątek trafią do pana Jerzego, jego córki i dwóch wnuków oraz do pana Romana.

Pan Jerzy mieszka z córką i wnukami, prowadzą wspólne gospodarstwo. Siedem lat temu, po ciężkiej chorobie zmarła jego żona. Teraz sam jest chory, leczy się onkologicznie co dodatkowo pogarsza sytuację ekonomiczną rodziny. Pan Jerzy zawsze może liczyć na córkę, która poświęca mu swój czas i służy pomocą. Pani Dominika ma skomplikowaną sytuację rodzinną, jest samotną matką. Jej synowie Igor i Jan są dumą mamy i radością dla dziadka. Chłopcy lubią układać klocki, najczęściej odkupują używane od znajomych. Pan Jerzy hoduje gołębie i uprawia ogród warzywny. Pani Dominika aktualnie poszukuje stałej pracy. Rodzina dysponuje bardzo skromnym budżetem, ledwo wystarczającym na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Pan Roman to kolejna osoba, której udało się pomóc. Od urodzenia mieszka w swoim rodzinnym małym domu. Jest emerytowanym ślusarzem, nie ma rodziny ani bliskich, mieszka samotnie. Pan Roman jest osobą niepełnosprawną, nie przeszkadza mu to jednak być aktywnym i samowystarczalnym człowiekiem. W dni robocze pan Roman z samego rana rusza na warsztaty terapii zajęciowej. Tam może się spotkać z rówieśnikami, zjeść ciepłych posiłek i skorzystać z różnych form rehabilitacji. Jego domowy budżet nie pozwala na zakup czegokolwiek wykraczającego poza podstawowe wydatki.

Z radością przyjęliśmy informację o tak dużym zaangażowaniu policjantów, co pozwoliło umilić potrzebującym przedświąteczny czas nie tylko jednej rodzinie.

Opr. MŚ

Źródło: KWP w Kielcach