„CRIME STORY” w Sandomierzu Data publikacji 18.10.2023 Powrót Drukuj Dziś w Sandomierzu odbyło się niezwykłe i niecodzienne wydarzenie. 31 zespołów reprezentujących szkoły średnie z terenu województwa świętokrzyskiego oraz podkarpackiego rywalizowało podczas strategicznej gry miejskiej pn. „Sandomierz CRIME STORY”. W trakcie zmagań uczniowie musieli wykazać się wieloma umiejętnościami, a także dobrą kondycją fizyczną. To już kolejne przedsięwzięcie realizowane w ramach kampanii promującej służbę w Policji pn. „Dołącz do nas, zostań policjantem” objętej honorowym patronatem przez Wojewodę Świętokrzyskiego i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

O godzinie 9:00 sandomierskie bulwary zaczęły się wypełniać maturzystami ze szkół średnich z terenu powiatu sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, staszowskiego oraz tarnobrzeskiego. Łącznie 31 pięcioosobowych zespołów rywalizowało o zwycięstwo podczas strategicznej gry miejskiej pn. „Sandomierz CRIME STORY”, która została przygotowana przez funkcjonariuszy oraz pracowników Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej policji w Kielcach. Wydarzenie to zorganizowane zostało w ramach kampanii promującej służbę w Policji pn. „Dołącz do nas, zostań policjantem”, objętej honorowym patronatem przez Wojewodę Świętokrzyskiego i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Tuż po rejestracji uczestników oraz przekazaniu instrukcji, uczniowie rozpoczęli rywalizację. Zadaniem zespołów było rozwiązanie kryminalnej zagadki dotyczącej kradzieży jednego z pionków Sandomierskich Szachów. By wskazać sprawcę, ewentualnych wspólników oraz motyw działania przestępcy, maturzyści musieli odnaleźć łącznie 35 punktów. W 32 znajdowały się tzw. tropy, zawierające cenne informacje. Ale to nie wszystko. W Ratuszu swoje stoisko mieli policjanci kryminalistycznego laboratorium, którzy następne tropy przekazywali uczestnikom po wykonaniu daktyloskopijnego zadania. Kolejnymi dwoma zadaniami uczestników było dotarcie do 33 punktu, gdzie oczekiwał „muzealny pracownik ochrony” oraz odnalezienie kobiety przy pomocy wcześniej zdobytego jej rysopisu. Zgodnie z założeniem uczniowie mieli ich „przesłuchać” i pozyskać kolejne informacje, pomocne w rozwiązaniu zagadki.

Scenariusz strategicznej gry był złożony oraz rozciągnięty na dużym obszarze. Przez to uczniowie musieli wykazać się nie tylko logicznym myśleniem oraz analizowaniem pozyskiwanych informacji. Do tego niezbędna była umiejętność orientacji w terenie przy pomocy mapy oraz kondycja fizyczna, gdyż ograniczony czas wymusił przyspieszone tępo przemieszczania się maturzystów po całym centrum miasta. Ci spostrzegawczy mogli zdobyć dodatkowe punkty, które były przyznawane za wykonane fotografie poszczególnych elementów oraz obiektów wskazanych w karcie rozwiązań zagadki.

Po blisko trzygodzinnej rywalizacji, a także krótkiej przerwie niezbędnej do zliczenia punktów, nastąpił kulminacyjny moment, jakim było ogłoszenie zwycięzców.

Na trzecim miejscu podium „stanęli” uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie oraz Zespołu Szkół w Gorzycach im. por. J. Sarny. Drugie miejsce przypadło drużynie z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej. Natomiast z triumfu cieszyła się reprezentacja I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu.

Wszystkim uczestnikom, a w szczególności zwycięzcom dzisiejszego przedsięwzięcia gratulował Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta, Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu insp. Ryszard Komański, Wiceburmistrz Sandomierza Pan Janusz Stasiak oraz Wicestarosta Powiatu Sandomierskiego Pan Paweł Niedźwiedź.

Na laureatów podium czeka dzień z życia policjanta. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w szkoleniu z techniki jazdy, przygotowanym przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Kielcach, wezmą udział w procesie wizualizacji śladów daktyloskopijnych w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Kielcach. Czekają na nich także zajęcia na strzelnicy – obserwowanie zajęć oraz mini zawody strzeleckie. Ale to nie wszystko, gdyż zdobywcy pierwszego miejsca otrzymali nagrodę specjalną. Drużyna z sandomierskiego liceum wraz ze swoją całą klasą będą mieli możliwość udziału w planie zdjęciowym znanego serialu „Ojciec Mateusz”.

W realizację dzisiejszego wydarzenia włączyli się funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Opatowie, Staszowie oraz Wydziału w Kielcach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Posiłek regeneracyjny został zapewniony wszystkim uczestnikom przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu i Urząd Miasta Sandomierz. Natomiast zdrowe i owocowe przekąski dla uczniów przekazał Dyrektor Zakładu Przetwórstwa Owocowego w Bilczy, Pan Arkadiusz Zajdlicz.

Oprócz wcześniej wymienionych w uroczystości zakończenia strategicznej gry terenowej uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Kielcach mł. insp. Anna Adamczyk Kita, Kierownik Sekcji Psychologów KWP w Kielcach, podinsp. Anna Panasz, Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Sandomierzu podinsp. Dariusz Wójtowicz oraz Dyrektor MOSiR w Sandomierzu Pan Paweł Wierzbicki.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach