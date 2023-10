Intensywne ćwiczenia kontrterrorystów Data publikacji 13.10.2023 Powrót Drukuj Niezwykle intensywne 4 dni mają za sobą funkcjonariusze z pododdziałów kontrterrorystycznych z całego kraju, którzy od początku tygodnia ćwiczyli w stolicy województwa świętokrzyskiego. W kilkudniowym treningu zorganizowanym przez kieleckich policjantów do zadań specjalnych, udział wzięli funkcjonariusze z CPKP BOA oraz piloci z Zarządu Lotnictwa Policji KGP wraz ze śmigłowcem S-70i Black Hawk.

W miniony poniedziałek rozpoczęły się kilkudniowe ćwiczenia blisko 50 policjantów do zadań specjalnych ze wszystkich pododdziałów kontrterrorystycznych z całego kraju. Ich celem było doskonalenie współpracy podczas bojowych działań, wymiana cennych doświadczeń oraz spostrzeżeń, a także trening elementów, które wymagają fachowej wiedzy instruktorów.

Pierwszego dnia kontrterroryści skupili się na dynamicznym zatrzymywaniu pojazdów, które realizowali na terenie wyścigowego Toru Kielce. Z uwagi na to, iż gwarantem skuteczności jest wiedza i umiejętności, to ćwiczenia rozpoczęły się od omówienia taktyki działania. Krótko później policjanci przeszli od słów do czynów. Podczas treningu tego elementu mundurowi musieli wykazać się szczególnymi umiejętnościami kierowania pojazdami. Niezwykle istotne było także błyskawiczne działanie, po uniemożliwieniu kontynuowania jazdy zatrzymywanej osoby. Kolejny, bardzo widowiskowy element poniedziałkowych ćwiczeń to udział policyjnego śmigłowca, podczas których piloci wykazywali się kunsztem i niezwykłą precyzją. Natomiast zadaniem policjantów był desant z pokładu maszyny przy użyciu liny osobistej oraz tzw. szybkiej. Ostatni z elementów wykonywanych w trakcie tego dnia, to zatrzymanie pojazdu przy asyście śmigłowca.

W kolejnych dniach funkcjonariusze trenowali nowe założenia i coraz trudniejsze działania. Po porannych odprawach, podczas których każdorazowo omawiane były zasady bezpieczeństwa, funkcjonariusze trenowali szybki desant ze śmigłowca oraz współpracę podczas bojowego wejścia do pomieszczeń.

Dzięki tego typu ćwiczeniom, odbywających się cyklicznie w Kielcach policjanci mieli możliwość podniesienia własnych umiejętności, również tych wysokościowych oraz utrwalenia komunikacji w trakcie działań ratowniczych i bojowych.

Opr. DJ

Ujęcia lotnicze: Sławomir Rakowski

Źródło: KWP w Kielcach

Film https://www.youtube.com/watch?v=WbfvZkZtDhw Opis filmu: ćwiczenia kontrterrorystów Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.