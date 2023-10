Policyjni kontrterroryści z całego kraju ćwiczą w Kielcach Data publikacji 09.10.2023 Powrót Drukuj W Kielcach rozpoczęły się kilkudniowe ćwiczenia policjantów do zadań specjalnych. Kontrterroryści z całej Polski od dziś doskonalą współpracę, wymieniają się cennymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Dziś głównym elementem zajęć było dynamiczne zatrzymywanie pojazdów – także przy asyście policyjnego śmigłowca.

W Kielcach rozpoczęło się kilkudniowe szkolenie funkcjonariuszy do zadań specjalnych. Blisko pięćdziesięciu policjantów z pododdziałów kontrterrorystycznych z całego kraju doskonali od dziś swoje umiejętności oraz wzajemną współpracę. W ćwiczeniach zorganizowanych przez kieleckich kontrterrorystów udział wzięli także policjanci CPKP BOA oraz piloci wraz ze śmigłowcem z Zarządu Lotnictwa Policji KGP.

Ćwiczenia rozpoczęły się od omówienia taktyki działania dynamicznego zatrzymania samochodu przy użyciu pojazdów. Krótko później policjanci przeszli od słów do czynów. Podczas tego elementu mundurowi musieli wykazać się szczególnymi umiejętnościami kierowania pojazdami. Niezwykle istotne było także błyskawiczne działanie po uniemożliwieniu kontynuowania jazdy zatrzymywanej osoby. Kolejny, bardzo widowiskowy element dzisiejszego ćwiczenia to udział policyjnego śmigłowca, podczas których piloci wykazywali się kunsztem i niezwykłą precyzją. Natomiast zadaniem policjantów był desant z pokładu maszyny przy użyciu liny osobistej oraz tzw. szybkiej. Ostatni z elementów wykonywany podczas pierwszego dnia ćwiczeń to zatrzymanie pojazdu przy asyście śmigłowca.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach